Por Filipe Alves

LISBOA, 27 Jan A Oni fechou o período de Julho a Dezembro de 2011 com um lucro líquido em linha com o lucro de 500 mil euros na segunda metade de 2010, graças à aposta em novos nichos de negócio que contrariaram a queda de "dois dígitos" no seu 'core-business', afirmou o presidente da operadora de telecom.

"Não revelamos o resultado líquido na divulgação dos números do primeiro semestre fiscal (Julho a Dezembro de 2011), mas podemos dizer que terá ficado em linha (com o período homólogo)", disse Xavier Rodríguez-Martín, quando questionado sobre o lucro do período de Julho a Dezembro de 2011.

Entre Julho e Dezembro de 2010, a Oni teve um lucro de 500 mil euros.

O presidente-executivo da Oni destacou, como facto positivo do último semestre de 2011, o facto de ter sido garantido o refinanciamento do grupo por parte de vários bancos estrangeiros, "demonstrando confiança na Oni e em Portugal".

O Grupo Oni integra as empresas Oni Communications (telecom), Hubgrade (integração tecnológica) e Knewon (soluções IT e telecomunicações), sendo considerado o quinto player nacional, depois da Portugal Telecom, Zon, Vodafone Portugal e Sonaecom.

A Oni tem como accionistas de referência o fundo Riverside Europe Telecom LLC, com uma participação de 60,9 pct, e a Gestmin, do empresário Manuel Champalimaud, com 34,6 pct.

VENDAS AUMENTAM

Xavier Rodríguez-Martín adiantou que, no semestre terminado em Dezembro de 2011, a operadora teve receitas de 60 milhões de euros (ME), um aumento de 1,6 pct face ao mesmo período de 2010 devido à aposta em "novas áreas de negócio".

"Os nossos resultados contrariam o contexto que estamos a viver. Conseguimos crescer graças a serviços como o 'cloud computing', eficiência energética e segurança electrónica, entre outros que vão além do tradicional negócio das telecomunicações para empresas, que neste momento está a sofrer uma queda superior a 10 pct", vincou Xavier Rodríguez-Martín.

A Oni, operadora de telecomunicações direccionada para o mercado empresarial, não se encontra sujeita às regras de divulgação de informação aplicadas às sociedades cotadas. Os últimos números divulgados são do ano fiscal 2009/2010, que a Oni fechou com um lucro de 7,1 ME.

A margem bruta aumentou cerca de 2 pct face ao período homólogo, em linha com o aumento da receita. O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) desceu 400 mil euros para 10,7 ME, devido aos custos com a contratação de 30 elementos para as novas áreas de negócio da operadora, aumentando o quadro de pessoal para 319 funcionários.

O investmento em bens de capital (CAPEX) ascendou a 5,5 milhões de euros, devido à criação de novas áreas de negócio, ao investimento em plataformas de Cloud Computing e a transformação do core da rede para tecnologia IP.

O semestre ficou também marcado pelo reforço da estratégia de internacionalização da operadora, que depois de Angola passou a estar presente em Moçambique.

CONTRATOS DO ESTADO INSUFICIENTES

Rodrígues-Martín referiu que o Estado português continua a realizar um número insuficiente de concursos para o fornecimento de serviços de telecomunicações à administração pública, apesar das melhorias verificadas nos últimos anos e da vontade do actual Governo em mudar esta situação.

"Cerca de 50 pct a 60 pct dos contratos com o Estado continuam a ser feitos sem concurso", lamentou.

"Sentimos que as coisas estão melhores. Existe uma grande abertura e disponibilidade do Governo para realizar mais concursos, mas esses processos demoram tempo a preparar, não são imediatos", disse ainda.

Explicou que, "nos últimos três anos, a quota da Oni na administração pública passou de 3,5 pct para 8 pct, enquanto nas empresas privadas é superior a 20 pct".

"Isto demonstra que o nosso mercado natural na administração pública, por assim dizer, podia ser maior se existissem concursos, uma vez que os serviços prestados são exactamente os mesmos", salientou o presidente-executivo da Oni.