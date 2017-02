LISBOA, 27 Jan A valorização de mais de 1 pct da Jerónimo Martins ajudou o índice PSI20 a inverter para terreno positivo, ao arrepio dos pares europeus, pressionados pela tomada de mais valias após os ganhos de ontem e pela expectativa quanto às negociações com os investidores privados na Grécia, segundo operadores.

Keith Bowman, analista da Hargreaves Lansdown referiu que o sentimento dos mercados bolsistas depende, neste momento, do resultado das negociações na Grécia, apesar de "um acordo não resolver os problemas orçamentais mais alargados na região".

Após o impasse das últimas semanas, as negociações entre a Grécia e os seus credores privados deram um passo em frente, esta quinta-feira. Um acordo é fundamental para a Grécia fazer face às amortizações de dívida que expiram em Março.

* As bolsas europeias caem entre 0,1 pct e 1,1 pct, com a realização de mais valias após os máximos de seis meses ontem tocados e com a aversão ao risco a voltar a aumentar devido à expectativa em torno da crise de dívida soberana na Zona Euro. .

* O aumento da tensão nas negociações sobre o perdão parcial de dívida na Grécia estar a colocar pressão altista sobre as 'yields' da dívida pública de Portugal, visto como o próximo elo mais fraco, que poderá ter de vir a pedir um segundo pacote de ajuda externa.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a dez anos sobe 25 pontos base (pb) para 15,36 pct e a cinco anos avança 24 pb para 20,48 pct, em máximos desde a adesão do país ao euro.

"As atenções começaram a virar-se para Portugal, onde os 'bonds' continuam a subir acentuadamente, com as yields dos dez anos acima dos 15 pct, devido aos receios de que venha a necessitar de um segundo bailout", disse Michael Hewson, analista da CMC Markets, em Londres.

* As 'yields' italianas a dez anos caem para 6,06 pct de 6,07 pct na sessão anterior e as espanholas recuam para 4,90 pct, de 4,99 pct.

* Na bolsa portuguesa, o índice PSI20 inverteu da tendência de queda do arranque da sessão e segue a subir 0,17 pct, com pct para 5.481,25 pontos, com 11 títulos em alta, oito em queda e um estável.

Foram transaccionados 22,2 milhões de títulos, ou 9,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A Jerónimo Martins soma 1,29 pct para 12,99 euros, a EDP Renováveis avança 1,09 pct para 4,374 euros e a Brisa ganha 0,36 pct para 2,51 euros.

* A banca segue com tendência mista, com o Banco Espírito Santo (BES) a liderar as quedas, ao deslizar 1,72 pct para 1,312 euros. O Millennium bcp, o BPI e o Banif seguem estáveis em 0,14 euros, 0,517 euros e 0,30 euros, respectivamente.

* A Galp Energia recua 0,08 pct para 13,09 euros, no dia em que anunciou que as suas vendas de produtos petrolíferos refinados tiveram uma queda homóloga de 1,1 pct para 4,2 milhões de toneladas, no quarto trimestre de 2011.

* O euro valoriza 0,11 pct para 1,3113 euros.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,2 pct e os do Dow Jones ganham 0,03 pct, a fazer antever uma abertura praticamente inalterada de Wall Street.

Os investidores aguardam os dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2011, às 1330 TMG, e da Universidades de Michigan sobre a confiança dos consumidores, em Janeiro de 2012, às 1455 TMG.

* Os contratos do Brent e do Nymex para entrega em Março sobem cerca de 0,5 pct para, respectivamente, 111,44 e 100,21 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)