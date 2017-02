Por Patricia Vicente Rua

LISBOA, 27 Jan O maior retalhista portuguesa, Sonae, encara 2012 com muita prudência e preocupação, apesar do sector alimentar estar a mostrar resiliência às medidas recessivas impostas a Portugal no 'bailout', prevendo entrar em Angola no fim do primeiro semestre, disse fonte oficial.

"Olhamos para 2012 com muita prudência e muita preocupação", afirmou, à Reuters.

Perguntado se a Sonae pode ter um melhor desempenho que o mercado de retalho em 2012, referiu: "estamos absolutamente convictos".

A Sonae anunciou, quarta-feira passada, que as vendas preliminares do negócio de retalho -- alimentar e especializado -- tiveram, em 2011, uma subida homóloga de 0,3 pct para 4.562 milhões de euros (ME), em linha com a média de 4.573 ME prevista por quatro analistas.

As vendas da Sonae MC - responsável pela área do retalho alimentar -- tiveram um crescimento homólogo de 1,6 pct para 3.327 ME e um aumento de 0,5 pct, no universo comparável de lojas, apesar da quebra do consumo e do rendimento disponível das famílias.

"O retalho alimentar surpreendeu-nos pela positiva, com uma performance mais do que resiliente, até porque o Continente terá sido a única ínsignia de retalho que não viu as suas vendas cair", realçou esta fonte.

"É especialmente assinalável no último trimestre de 2011, onde o impacto das medidas de austeridade e do corte do subsídio de Natal se esperava terem um efeito muito substancial", vincou.

Portugal está sob um austero resgate financeiro da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), visando corrigir a grave situação orçamental do país de forma a fazer convergir o défice público para os 3 pct do PIB em 2013.

Os analistas realçam que uma das medidas que mais afectou o poder de compra dos portugueses foi a aplicação de um imposto sobre 50 pct do subsídio de Natal, em 2011.

Já a Sonae SR -- que detém as insígnias do retalho especializado -- viu as vendas, em 2011, terem uma queda homóloga de 2,9 pct para 1.235 ME.

"O desempenho do retalho não alimentar, quer em Portugal quer em Espanha, está fortemente impactado pela crise que afecta os retalhistas, sobretudo os não alimentares porque operam em categorias de consumo que são descricionárias", explicou a fonte oficial da Sonae.

"No entanto, continuámos a ganhar quota de mercado, tanto na Worten como na Sportzone, tanto em Portugal como em Espanha", disse.

A 'troika' -- União Europeia (UE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE) -- impôs severas medidas de austeridade a Portugal, que incluem subidas de impostos e cortes de despesas e de subsídios, em troca do 'envelope' de 78.000 milhões de euros (ME) disponbilizado.

Contudo, estas medidas têm um efeito recessivo a curto prazo, quando a Europa está a desacelerar e está a braços com uma crise sistémica das dívidas soberanas, estimando o Executivo que o PIB português se contraia três pct em 2012 -- a recessão económica mais 'cavada' em 30 anos -- face à contracção de 1,6 pct em 2011, prevendo que a economia volte a crescer em 2013.

APOSTA EXTERIOR CONTINUA, ANGOLA PODE ARRANCAR FINAL 1RO SEM

Para compensar o ambiente recessivo que se vive em Portugal, a Sonae vai intensificar a aposta na internacionalização, prevendo arrancar com o projecto Continente Angola no final do primeiro semestre de 2012.

"Será mais para o final do semestre do que no primeiro trimestre", afirmou, quando questionado sobre se o arranque do projecto em Angola poderia ocorrer no primeiro trimestre do ano.

A Sonae está pronta para arrancar com o seu projecto de retalho alimentar em Angola, cujo investimento inicial estimado deverá rondar 100 milhões de dólares (MD), estando apenas a aguardar o 'OK' formal do Governo angolano.

O Governo de Angola aprovou, no final de Dezembro, a entrada da maior retalhista portuguesa naquele país, em parceria com a Condis, empresa controlada empresária Isabel dos Santos, para abertura de, pelo menos, 4 hipermercados Continente Angola, em Luanda.

"Com a prudência que os tempos recomendam, ainda abriremos algumas lojas em Espanha, nomeadamente Zippy e Worten, para completar a cobertura do território", frisou aquela fonte.

"E mantemos a intenção de continuar a alargar nos países em regime de 'franchising', concentrados no Médio Oriente e algum reforço na Turquia", salientou ainda.

No retalho especializado, a Sonae está presente em Espanha e na Turquia e tem acordos de 'franchising' para a abertura de lojas nas Canárias e em 9 países do Médio Oriente.

Às 1522 TMG tinham sido negociadas 175.511 acções da Sonae, a subirem 0,22 pct para 0,456 euros. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)