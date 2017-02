* Accionistas Zon acabam com limite máximo 10 pct direitos voto

* Desblindagem Estatutos aprovada com mais 93 pct votos expressos

* Analistas veem reforço participações, possível fusão (Acrescenta citações do CEO da Vodafone Portugal partir terceiro parágrafo)

Por Filipe Alves

LISBOA, 30 Jan Os accionistas da líder do pay-TV português Zon puseram fim ao limite máximo de 10 pct dos direitos de voto, o que deve aumentar o ângulo especulativo da acção, a antecipar o reforço de participações e até uma possível fusão, segundo accionistas.

Os estatutos foram desblindados numa crucial Assembleia Geral (AG), na qual estiveram presentes accionistas que representavam 79 pct do capital da Zon, tendo a proposta de acabar com a limitação aos direitos de voto de cada accionista sido aprovada por mais de 93 pct dos votos expressos -- acima dos dois-terços exigidos.

António Coimbra, CEO da Vodafone Portugal, frisou que, "do ponto de vista conceptual e falando como cidadão atento ao que acontece no mercado, evidentemente que a desblindagem dos Estatutos abre a porta essa possibilidade" da consolidação no sector de telecoms no mercado português.

"Facilita a saída dos accionistas que queiram sair e a entrada de quem quiser investir. Não vou especular sobre consolidação. Não há nada em cima da mesa (entre Vodafone e Zon)", afirmou o Chief Eexcutive Officer (CEO) da Vodafone Portugal.

"Mas, claro que a Vodafone Portugal está sempre atenta a todas as oportunidades que existam. Compete-nos analisar todas as oportunidades que existam e aconselhar os nossos accionistas sobre essa matéria", acrescentou.

Joaquim Oliveira, sexto maior accionista da Zon Multimédia com 4,84 pct do capital, após a AG, referiu que "é claro que esta decisão torna a acção mais atractiva".

Perguntado sobre se a Zon deveria enveredar por uma fusão com a Sonaecom ou com a Vodafone, Joaquim Oliveira adiantou: "isso é futurologia, ainda é muito cedo para falar nisso".

Guido Varatojo dos Santos, analista do Caixa Banco de Investimento referiu que "esta votação expressiva mostra que os accionistas estão interessados em permitir o reforço de um dos actuais accionistas ou a entrada de um accionista com mais força".

Apesar da queda de hoje, desde 23 de Dezembro, dia em que foi conhecida a proposta de desblindagem, os títulos da Zon ganharam quase 20 pct devido ao reforço do ângulo especulativo, segundo traders.

De acordo com analistas, esta mudança estatutária pode constituir o tiro de partida para uma profunda alteração da estrutura accionista da Zon, com o reforço do parceiro estratégico angolano Kento Holdings, que detém a 'chave' para uma possível fusão com a Sonaecom.

A proposta para desblindar os Estatutos foi feita pelo maior accionista, a estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), com 10,8 pct do capital da Zon, juntamente com a Espírito Santo Irmãos (ESI), que controla cinco pct. A ESI é do Grupo Espírito Santo (GES) que, com posições de outras subsidiárias, tem 10 pct.

A Kento Holdings da empresária angolana Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola José Eduardo dos Santos, é parceira da telecom portuguesa na operadora de tv por satélite angolana Zap e é detentora de 10 pct da Zon.

Os analistas adiantaram que quatro 'players' são demais para um mercado maduro como o de Portugal e que está numa economia em recessão, fazendo todo o sentido uma fusão Zon/Sonaecom , sob os auspícios de Isabel dos Santos, permitindo fortes sinergias e reforçando o 'poder de fogo' contra a incumbente Portugal Telecom.

Embora seja possível uma fusão com a Vodafone Portugal , os analistas veem como mais provável um casamento com a Sonaecom, uma vez que a operadora britânica dificilmente estaria interessada numa posição minoritária na nova empresa.

No entanto, perguntado sobre se uma fusão entre a Zon e a Vodafone poderia criar mais valor do que o cenário alternativo de fundir a Zon com a Sonaecom, António Coimbra vincou: "do ponto de vista teórico, a dimensão que a Vodafone traria à Zon e vice-versa, permitiria criar uma operadora com outras capacidades do que a que nasceria do outro cenário". (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)