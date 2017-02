LISBOA, 30 Jan O tombo de 6 pct da banca portuguesa levou o índice de referência PSI20 a cair mais do que os pares europeus, no fecho, com os investidores nervosos perante a falta de acordo para reestrurar a dívida grega e com a 'yield' a 10 anos da dívida portuguesa a disparar para máximos da era do euro, disseram dealers.

"A incerteza quanto à reestruturação da dívida grega associado ao agravar do abrandamento económico na Zona Euro e à possibilidade de Portugal pedir um segundo 'resgate' financeiro levam o índice a afundar e a taxa de juro da dívida a disparar para máximos", explicou João de Deus, trader da Dif Broker.

* O índice de referência nacional PSI20 caiu 2,45 pct para 5.301,85 pontos, com os 20 títulos no vermelho, tendo-se transaccionado 125 milhões de acções ou 77 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da periferia europeia estão hoje novamente em alta, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas, a 10 anos, num novo máximo desde a adesão do país ao euro, em 17,4 pct.

* A taxa de juro das OT espanholas avançam para 4,80 pct, de 4,74 pct a da congénere italiana sobe para 6,1 pct de 5,9 pct na sessão anterior, apesar do sucesso do leilão de dívida.

O Tesouro italiano vendeu, esta manhã, cerca de 7.500 ME em OT a 5 e 10 anos, com uma descida das respectivas taxas face ao último leilão para estas maturidades.

* Portugal regressa ao mercado de dívida na próxima quarta-feira para um leilão de Bilhetes de Tesouro (BT) a 3 e 6 meses, num montante previsto entre 1.250-1.500 ME.

"Nesta recta final das negociações com a Grécia, tem-se acentuado a subida das 'yields' da dívida portuguesa, com um aumento da percepção do risco por parte dos investidores em relação a Portugal, num altura que se especula sobre um segundo 'bailout'", frisou Diogo Oliveira, trader do Banco Best.

* A banca portuguesa líderou, a par da francesa, as quedas do sector na europa, com o Banco Espírito Santo a cair 5,82 pct para 1,23 euros, o BPI a afundar 6,07 pct para 0,48 euros e o Millennium bcp a recuar 5,67 pct para 0,133 euros.

O índice DJ Stoxx para a banca tomba 3,1 pct.

* Entre os pesos-pesados, a EDP-Energias de Portugal caiu 1,17 pct para 2,193 euros e a Portugal Telecom tombou 3,53 pct para 3,831 euros, tendo renovado mínimos dos últimos 10 anos.

* A Zon Multimedia viu os seus accionistas porem fim ao limite máximo de 10 pct dos direitos de voto, mas não conseguiu escapar às quedas generalizadas e perdeu 4,62 pct para 2,438 euros.

Esta desblindagem dos estatutos da líder do pay-TV em Portugal aumenta o ângulo especulativo da acção, antecipando o reforço de participações e até uma possível fusão.

* Na Europa, os principais índices fecharam em mínimos de 2 semanas, com quedas entre 1,1 pct e 1,6 pct, com a falta de acordo na Grécia a preocupar os investidores, em dia de cimeira europeia que vai discutir o crescimento económico na Zona Euro.

"Depois de tantas decepções e debate sobre a questão grega, o mercado está à espera de que pouco seja acordado, no curto prazo", disse Michael Woolfolk, estrategista cambial sénior no BNY Mellon, em Nova Iorque.

* Do outro lado do Atlântico, o índice Dow Jones cai 0,80 pct e o Nasdaq recua 0,5 pct.

* O euro cede 0,96 ct para 1,3100 dólares, alvo de tomada de mais valias após ter alcançado, na semana passada, máximos de 6 semanas.

* O contrato do Brent para entrega em Março cai 0,05 pct para 111,42 dólares e do Nymex cede 0,15 pct para 99,40 dólares por barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)