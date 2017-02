Por Sergio Goncalves

LISBOA, 30 Jan O ex-Chief Executive Officer (CEO) do Santander-Totta, Nuno Amado, aceitou o convite de accionistas do Millennium bcp para concorrer à Presidência Executiva do maior banco privado português em activos, anunciou o BCP.

O actual CEO do Millennium BCP, Carlos Santos Ferreira, afirmou recentemente ao Diário Económico que o "BCP precisa de sangue novo para uma longa marcha", realçando que "mais dia ou menos dia, os accionistas quererão mudar o modelo de governação, e, nessa altura, outras pessoas terão de surgir".

Fontes accionistas têm referido que o BCP, que precisa de reforçar o capital em 3.000 milhões de euros (ME) para atingir o core-tier1 de 9 pct em Junho de 2012, está a procurar novos accionistas na China e no Brasil para não ficar muito dependente do recurso à linha pública de recapitalização.

"(...) Nuno Amado aceitou o convite de acionistas para, na qualidade de Presidente Executivo do BCP, integrar uma lista a ser submetida a uma próxima AG", referiu hoje o BCP em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

A próxima AG do BCP realiza-se a 28 de Fevereiro, tendo fontes de accionistas referido que a angolana Sonangol -- maior 'stakeholder' com cerca de 15 pct do capital -- lidera o grupo de accionistas que, além de quererem mudar a equipa executiva, querem também alterar a 'governance' do banco, adoptando o modelo monista em vez do actual dualista.

"Temos uma visão para o banco que passa pelo reforço da sua dimensão internacional. Temos a ambição de criar um BCP à escala mundial", disse, ao Expresso do Sábado passado, o CEO da Sonangol, Manuel Vicente, que entretanto o Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, nomeou para ministro de Estado e da Coordenação Económica.

A expectativa de entrada de bancos chineses no BCP aumentou após a China Three Gorges ter pago um preço elevado de 2,7 mil ME pelos 21 pct que o Estado tinha na EDP-Energias de Portugal , facilitando aos bancos e empresas portuguesas o acesso a financiamento junto da banca chinesa num valor que pode atingir os 8 mil ME.

Antes desta aquisição, responsáveis da China Three Gorges referiram especificamente conversas de bancos chineses com o BCP, sendo que o ICBC-Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) -- maior instituição financeira do mundo -- já tem uma parceria com o banco português para as suas redes globais.

O Millennium bcp tem reiterado que analisará todos os intrumentos para se recapitalizar e que está disponível para recorrer à linha de 12.000 ME contida nos 78.000 ME do resgate financeiro providenciado pela União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

O acesso à linha pública, através de emissão de instrumentos de capital contingente (CoCos) a cinco anos, tem a vantagem de não diluir os actuais accionistas, mas ainda há grandes incógnitas quanto ao seu custo e outros termos.

Na sexta-feira passada, o Santander-Totta anunciou que Nuno Amado tinha renunciado ao cargo de presidente executivo.

As acções do Millennium bcp fecharam a descer 5,67 pct, num movimento de queda generalizada da banca europeia, cujo índice DJ Stoxx caiu 3,11 pct. (Por Sérgio Gonçalves)