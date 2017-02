LISBOA, 1 Fev A bolsa portuguesa fechou em terreno positivo, mas com as perdas da Cimpor e da Portugal Telecom a impedirem o índice PSI20 de acompanhar a força dos pares europeus, que dispararam para máximos de seis meses, suportados no optimismo quanto a um acordo para o perdão parcial da dívida grega, disseram dealers.

* As principais bolsas do Velho Continente ganharam entre 1,92 pct a 2,44 pct, para os níveis mais elevados desde Agosto, a beneficiar do optimismo em relação a uma resolução da crise grega e da divulgação de indicadores macroeconómicos favoráveis na China e nos Estados Unidos.

* "Isto (ganhos nas praças europeias) reflecte a forma como os investidores se estão a posicionar face aos anúncios (Grécia). Os dados económicos favoráveis na China estão definitivamente a ajudar os mercados", disse Veronika Pechlaner, do Ashburton 'European equity fund'.

"O mercado está a pensar que algo vai ser acordado na Grécia, mas ainda não sabemos o que vai ser dito nem quão credível será qualquer anúncio", acrescentou.

O primeiro ministro grego, Evangelos Venizelos, disse que as negociações com os credores privados estão "à distância de uma formalidade" rumo a um acordo para a reestruturação da dívida grega, que é fundamental para evitar um default que teria sérias implicações no sistema financeiro europeu.

A dar suporte adicional aos mercados bolsistas, a actividade insustrial chinesa cresceu, em Janeiro, para 50,5, acima dos 49,5 previstos pelos analistas.

* O índice de referência nacional PSI20 subiu 0,66 pct para 5360,18 pontos, com 13 títulos em alta e sete em queda, tendo-se negociado 99,6 milhões de acções, ou 152,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* O próximo nível de resistência do PSI20 está nos 5.389 pontos, segundo os analistas técnicos do BPI, que aconselham uma postura vendedora aos investidores, explicando que "está em formação um dinamismo de queda de curto prazo".

* A banca nacional acompanhou a tendência altista do sector na Europa, com o Millennium bcp a ganhar 2,96 pct para 0,139 euros por acção, o Banco Espírito Santo ganhou 0,48 pct para 1,269 euros e o Banif subiu 1,72 pct para 0,296 euros.

Em contraciclo, o BPI caiu 0,42 pct para 0,478 euros.

* Também a puxar pelo índice de referência da bolsa portuguesa, a Brisa valorizou 2,72 pct para 2,301 euros e a Galp Energia avançou 2,96 pct para 12,7 euros.

* Pela negativa destacaram-se a Cimpor e a Portugal Telecom, a cair, respectivamente, 3,05 pct e 1,05 pct para 4,993 euros e 3,76 euros por acção. A cimenteira está a ser pressionada pela tomada de mais-valias, ao passo que a PT continua em mínimos de dez anos devido à pressão colocada pelos sucessivos cortes no rating -- sempre ligado ao da República -- segundo traders.

* Portugal regressou hoje ao mercado primário de dívida soberana, tendo colocado o máximo do intervalo indicativo de 1.500 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a 3 e 6 meses, com as taxas médias ponderadas (TMP) a cairem face aos leilões anteriores.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a cair para 15,2 pct de 16,5 pct ontem.

* A taxa de juro das OT espanholas cai para 4,63 de 4,76 pct ontem e a das italianas recua para 5,70 pct de 5,97 pct.

* O euro aprecia 0,86pct para 1,3193 dólares, a beneficiar do optimismo nos mercados bolsistas..

* Em Wall Street, o Dow Jones sobe 1,18 pct e o Nasdaq ganha 1,37 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 1,25 pct para 112,379 dólares e do Nymex ganha 0,27 pct para 98,75 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)