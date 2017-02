LISBOA, 2 Fev As quedas do peso-pesado Portugal Telecom e dos bancos BPI e BCP empurram o índice PSI20 para baixo da linha de água, em sintonia com os pares europeus, que inverteram das subidas da abertura após os resultados decepcionantes da Unilever, disseram dealers.

* O índice de referência nacional PSI20 cai 0,12 pct para 5.353,48 pontos, com 10 títulos em queda, oito subidas e dois inalterados, tendo-se negociado 12 milhões de acções, ou 8,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"Os mercados estão hoje marcadamente voláteis e cautelosos, depois de alguns resultados que desapontaram", explicou Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

Acrescentou que "em Lisboa, as atenções voltam-se para o BPI que apresenta hoje contas e a verdade é que há muita incerteza quanto à qualidade dos resultados da banca de uma forma geral".

* Na banca nacional, o BPI, que apresenta hoje resultados, segue a cair 1,67 pct para 0,47 pct.

O Millennium bcp desce 0,72 pct para 0,138 euros enquanto o Banco Espírito Santo sobe 0,16 pct para 1,271 euros.

Segundo analistas, os bancos cotados de Portugal terão tido prejuízos recorde no quarto trimestre de 2011, todos penalizados por fortes imparidades 'one-off' com a transferência de fundos de pensões para o Estado e alguns também castigados pela exposição à Grécia e provisões extraordinárias de crédito.

* A EDP -Energias de Portugal recua 0,72 pct para 2,214 euros e a Portugal Telecom contínua em mínimos de pelo menos uma década e tomba 1,06 pct para 3,72 euros.

Segundo traders, a PT continua a ser penalizada pelos sucessivos cortes no rating, sempre ligado ao da República.

* Os principais índices europeus inverteram das subidas do início da sessão e seguem com quedas entre 0,1 pct e 0,3 pct, com os resultados desapontantes da Unilever a sobreporem-se a notícias de M&A no sector de minérios.

A britânica Xtrata está em conversações com o trader de commodities Glencore para uma fusão.

Os investidores estão ainda à espera de um acordo para o perdão parcial da dívida grega.

O primeiro ministro grego, Evangelos Venizelos, disse que as negociações com os credores privados estão "à distância de uma formalidade" rumo a um acordo para a reestruturação da dívida grega, que é fundamental para evitar um default que teria sérias implicações no sistema financeiro europeu.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem estáveis nos 15,5 pct, após o leilão de ontem.

O Tesouro português voltou ao mercado primário de dívida soberana para colocar o máximo do intervalo indicativo de 1.500 ME, em Bilhetes de Tesouro (BT), a 3 e 6 meses, com as taxas médias ponderadas (TMP) a cairem face aos leilões anteriores.

* A taxa de juro das OT espanholas seguem nos 4,68 pct de 4,65 pct ontem e a das italianas sobem ligeiramente para 5,72 pct de 5,70 pct, na sessão anterior.

* O euro cede 0,05 pct para 1,3153 dólares, a corrigir das subidas de ontem, onde o optimismo em relação a um acordo para a reestruuração da dívida grega animou a moeda europeia.

* Os futuros do Dow Jones sobem 0,13 pct e os do Nasdaq ganham 0,16 pct, apontando para uma abertura positiva dos mercados norte-americanos, numa sessão condicionada pela divulgação de indicadores macroeconómicos.

Às 1330 TMG são conhecidos os pedidos de subsídio de desemprego relativos à passada passada, bem como os números da produtividade e custo do trabalho referente ao quarto trimestre de 2011.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 0,51 pct para 112,13 dólares e do Nymex ganha 0,03 pct para 97,64 dólares por barril.

(Por Patrícia Vicente Rua)