LISBOA, 2 Fev O lucro líquido da tecnológica Novabase teve uma queda homóloga de 79 pct, em 2011, para 2,7 milhões de euros (ME), penalizado pelos custos de reestruturação e à deterioração do resultado financeiro, num contexto macro adverso em Portugal.

"O resultado líquido foi fortemente penalizado pelos resultados financeiros e pelos custos de reestruturação. Estes custos, a degradação do prazo médio de recebimentos e o pagamento de dividendos, contribuíram para uma evolução negativa do cash em 6,5 ME durante o ano", disse o Chief Executive Officer (CEO) Luís Paulo Salvado, em comunicado.

Os custos de reestruturação ascenderam a 3,5 ME, "consequência das medidas implementadas pela gestão da Novabase para a melhoria da competitividade, pela redução do custo unitário de produção".

"No final de 2011, realizámos uma reestruturação com o duplo objectivo de melhorar a nossa competitividade doméstica, principalmente ao nível dos custos e de reforçar os meios, sobretudo os humanos, para a continuação do crescimento internacional", explicou o CEO.

Portugal tem um curso um austero pacote de austeridade, no ãmbito de um bailout de 78.000 ME da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, que o Governo prevê leve a economia portuguesa a contrair cerca de 3 pct este ano.

O volume de negócios da Novabase em 2011 teve uma queda homóloga de 2,8 pct para 229,6 ME, tendo o lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) descido 36 pct para 14,2 ME, devido aos "custos com a internacionalização e a pressão conjuntural que afectou negativamente os negócios IMS (infraestruturas e gestão de serviços) e DTV (televisão digital) e a rentabilidade das vendas".

Os encargos financeiros ascenderam a 1,5 ME em 2011 face a 0,8 ME no ano anterior, "uma quebra de 1,1 ME assente fundamentalmente na diminuição dos ganhos cambiais face ao ano anterior e na reavaliação do portfolio dos investimentos no segmento de 'venture capital'".

DIVIDENDO 0,03 EUROS/ACÇÃO, CONTINUA INTERNACIONALIZAR 2012

A administração da tecnológica vai propor, na próxima assembleia-geral de accionistas, o pagamento de um dividendo de 0,03 euros por acção, relativo ao exercício de 2011.

Em 2012, a Novabase visa atingir um volume de negócios de 240 ME e um EBITDA entre 16 e 19 ME, prentendendo "continuar a apostar no seu crescimento internacional, protegendo a posição no mercado nacional".

Em 2011, 20 pct das receitas da Novabase foram geradas fora de portas, uma proporção que tem aumentado nos últimos anos. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)