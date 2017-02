(Corrige que EDP tinha um cenário-base que apontava para um rácio de Net Debt/EBITDA de 3,5 vezes em 2012 e não 2015)

LISBOA, 3 Fev A entrada dos chineses da China Three Gorges (CTG) no capital da EDP-Energias de Portugal vai melhorar os rácios financeiros desta, prevendo-se que o Net Debt/EBITDA caia para um valor inferior a 3 vezes em 2015 contra 4,1 vezes em Setembro de 2011, disse Nuno Alves, Chief Executive Officer (CFO) da EDP.

"A injecção de capital, que a CTG irá fazer ao nível dos parques eólicos, no montante de 2.000 milhões de euros (ME) até 2015, melhora os rácios NetDebt/EBITDA em cerca de 0,5 vezes. Deste modo, o rácio esperado para 2015 estará abaixo de 3,0 vezes", afirmou o CFO à Reuters.

A EDP tinha um cenário-base que apontava para um rácio de Net Debt/EBITDA de 3,5 vezes em 2012.

Em Setembro de 2011, a EDP tinha uma dívida líquida de 16.600 ME e um rácio Net Debt/EBITDA de 4,1 vezes.

O acordo da venda do Estado Português de 21,35 pct do capital da EDP à CTG tem uma componente financeira muito forte através de uma compra relevante - cerca de 2.000 ME até 2015 - de posições minoritárias em parques eólicos já operacionais e a construir. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)