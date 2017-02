LISBOA, 3 Fev A bolsa portuguesa acompanha a tendência positiva das bolsas europeias, suportada nas valorizações da Portugal Telecom, Galp e Banco Espírito Santo e com a construtora Mota-Engil a disparar 15,5 pct, após ter ganho 900 ME de obras em Áfica, segundo operadores.

* Na Europa, os principais índices bolsistas seguem em máximos de seis meses, com subidas entre 0,5 pct e 1,43 pct, animados com dados económicos da Zona Euro e do Reino Unido e os dados da criação de emprego nos Estados Unidos, que revelaram um aumento superior ao esperado.

"Estes números vão ditar o comportamento dos mercados durante o resto da sessão", disse Gualter Pacheco, trader da GoBulling, no Porto.

Foram criados 243 mil novos postos de trabalho na indústria e serviços, em Janeiro, bastante acima dos 150 mil previstos pelos analistas.

* O índice de referência nacional PSI20 sobe 0,65 pct para 5.428,41 pontos, com 14 títulos em alta, cinco em queda e um estável, tendo-se negociado 53 milhões de acções ou 49 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"O destaque vai para a Mota-Engil, que está a subir mais de 10 pct com a notícia de que conseguiu um contrato de 900 milhões de euros (ME) em África", referiu aquele trader.

* A maior construtora nacional, a Mota-Engil, valoriza 15,5 pct para 1,20 euros, a beneficiar da adjudicação de um conjunto de obras em África valor de 900 ME, incluindo a construção de uma linha férrea de 145,11 quilómetros de linha férrea, para a mineira brasileira Companhia Vale do Rio Doce .

* Mas a principal responsável pela subida do índice nacional é a Portugal Telecom, que recupera dos mínimos de uma década, atingidos nos últimos dias e valoriza 2,42 pct para 3,846 euros por acção.

* Também em terreno positivo, o peso pesado Galp Energia ganha 0,46 pct para 13 euros enquanto a EDP-Energias de Portugal cai 0,68 pct para 2,18 euros.

* Na banca nacional o cenário é indefinido com o Millennium bcp a cair 0,71 pct para 0,14 euros, em dia de apresentação de resultados anuais.

"O BCP está a ser penalizado pelos receios em relação aos resultados que vai apresentar hoje após o fecho dos mercados. A liquidez é reduzida, provavelmente porque os investidores estão cautelosos", acrescentou Gualter Pacheco.

Na restante banca cotada, o BES, que também apresenta as contas anuais hoje ao final do dia, segue a tendência positiva do sector financeiro europeu, subindo 1 pct para 1,313 euros por título.

Por sua vez, o Banif cede 0,67 pct para 0,295 euros por título, enquanto o BPI ganha 1,5 pct para 0,475 euros, apesar de ter apresentado ontem um prejuízo de 204 ME em 2011 contra o lucro de 185 ME no ano anterior.

Os resultados do banco foram penalizados por imparidades 'one off' resultantes da exposição à dívida soberana da Grécia e à transferência de fundos de pensões para o Estado.

"O mercado já incorporou esses resultados e o título está a recuperar das perdas", disse o mesmo trader.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,86 pct e os do Dow Jones avançam 0,76 pct, apontando para uma abertura positiva em Wall Street.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a recuar dos máximos recentes e seguem em 14,63 pct face a 15,0 pct ontem.

Esta semana, as yields da dívida portuguesa alcançaram níveis recorde desde a adesão do país aos euro, devido a receios que Portugal possa ser o próximo país, a seguir à Grécia, a necessitar de um segundo pacote de ajuda.

* A taxa de juro das OT espanholas seguem estáveis nos 4,7 pct e as italianas nos 5,6 pct.

* O euro cede 0,3 pct para 1,3103 dólares, após o crescimento, acima do esperado, da criação de emprego nos EUA.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 1,05 pct para 113,21 dólares e do Nymex ganha 0,6 pct para 96,89 dólares por barril, a recuperar do tombo de ontem.

O preço do petróleo reflectiu ontem o aumento, superior ao previsto, dos inventários de crude e combustíveis dos EUA. (Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)