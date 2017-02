LISBOA, 3 Fev A bolsa portuguesa encerrou com uma das subidas mais acentuadas da Europa, suportada nos ganhos da Portugal Telecom e Brisa, com a Mota Engil a liderar os ganhos, num dia de optimismo quanto aos dados do emprego nos EUA.

* A construtora Mota-Engil foi a estrela da sessão na NYSE Euronext Lisbon, com uma subida de 20,12 pct para 1,248 euros por acção, devido ao anúncio de contratos no valor de 900 milhões de euros (ME) em África.

* O índice de referência nacional PSI20 ganhou 1,81 pct para 5.490,65 pontos, com 18 títulos em alta, um em queda e um estável, tendo-se negociado 99,9 milhões de acções ou 110 milhões de euros (ME).

* Mas a principal responsável pela subida do índice nacional foi a Portugal Telecom, a recuperar dos mínimos de uma década, a valorizar 6,95 pct para 4,016 euros por acção.

"Depois das quedas das últimas sessões, pode ser um sinal de que o título encontrou algum suporte", afirmou Luís Gonçalves, da Go Bulling.

"As acções da PT têm sido muito pressionadas pelo contexto macroeconómico do País e pela situação na participada brasileira Oi (cuja reestruturação está a demorar mais do que o inicialmente previsto), tendo sofrido uma queda de mais de 20 pct desde o início do ano. Uma descida destas não passou despercebida aos investidores, que aproveitaram o ambiente favorável da sessão de hoje para comprar", acrescentou.

* Também em terreno positivo, a Brisa avançou 5,23 pct para 2,474 euros, a Galp Energia ganhou 1,62 pct para 13,15 euros, enquanto a EDP-Energias de Portugal subiu 0,64 pct para 2,209 euros.

* Na banca, o Millennium bcp somou 0,71 pct para 0,142 euros, o Banco Espírito Santo (BES) ganhou 2,31 pct para 1,33 euros e o BPI avançou 1,5 pct para 0,475 euros.

Após o fecho de Bolsa, o BCP anunciou um prejuízo de 786,2 ME em 2011 devido a fortes imparidades da sua exposição à Grécia e da transferência de fundos de pensões para o Estado, tendo o BES registado um prejuízo de 108,8 ME em 2011 face a um lucro de 557 ME em 2010, devido ao processo de desalavancagem em curso.

* Na Europa, os principais índices bolsistas encerraram com ganhos entre 1 pct e 1,8 pct entre 0,5 pct e 1,43 pct, animados com os dados favoráveis da criação de emprego nos Estados Unidos.

"Estes números vão ditar o comportamento dos mercados durante o resto da sessão", disse Gualter Pacheco, trader da GoBulling, no Porto.

Foram criados 243 mil novos postos de trabalho na indústria e serviços, em Janeiro, bastante acima dos 150 mil previstos pelos analistas.

* Em Wall Street, o Nasdaq sobe 1,55 pct e o Dow Jones avança 1,14 pct.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuaram a recuar dos máximos recentes, nos 14,16 pct face a 15,0 pct ontem.

Esta semana, as yields da dívida portuguesa alcançaram níveis recorde desde a adesão do país aos euro, devido a receios que Portugal possa ser o próximo país, a seguir à Grécia, a necessitar de um segundo pacote de ajuda.

* A taxa de juro das OT espanhola a dez anos subiu para 4,78 pct de de 4,73 pct e a italiana avançou para 5,7 pct versus 5,6 pct.

* O euro ficou praticamente estável nos 1,3145 dólares.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 1,36 pct para 113,59 dólares e do Nymex ganha 1,06 pct para 97,39 dólares por barril, a recuperarem do tombo de ontem.

O preço do petróleo reflectiu ontem o aumento, superior ao previsto, dos inventários de crude e combustíveis dos EUA. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)