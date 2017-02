LISBOA, 7 Fev As subidas da banca e da EDP suportam em alta o índice PSI20, que contraria as quedas dos pares europeus, com os investidores atentos a mais um dia de negociações cruciais na Grécia, no âmbito do segundo programa de assistência financeira, disseram operadores.

* São hoje retomadas as conversas entre o primeiro-ministro grego, Lucas Papademos, e os partidos políticos para a aprovação de um segundo plano de resgate ao país e que coincidem com uma greve geral, em protesto contra as novas medidas de austeridade.

Estas negociações são cruciais para aprovar o segundo plano de ajuda externa ao país que prevê um empréstimo de 130 mil milhões de euros (ME).

"Acho que vamos ouvir notícias de um acordo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o 'deadline' de 15 de Fevereiro é absolutamente crucial", frisou Peter Westaway, economista-chefe, Europa, para o Vanguard Asset Management.

* Em clima de contagem decrescente, o presidente francês Nicolas Sarkozy avisou ontem que o "tempo está a esgotar-se" para a Grécia, durante uma conferência conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel, em Paris.

* Na Europa, os principais índices bolsistas negoceiam com quedas entre 0,1 pct e 0,85 pct, desapontados com os resultados do UBS e da ArcelorMittal.

* O índice de referência nacional PSI20 sobe ,0,38 pct para 5.502,53 pontos, com 11 quedas e nove subidas, tendo-se negociado 40 milhões de acções ou 17,4 ME na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp valoriza 2,74 pct para 0,15 euros, o Banco Espírito Santo (BES) sobe 1,85 pct para 1,375 euros e o BPI avança 1,24 pct para 0,491 euros.

Segundo traders, as subidas da devem-se ao facto de os investidores encararem como positiva a 'limpeza de balanço', após os prejuízos de 2011.

* Também a destacar-se pela positiva, o peso pesado Portugal Telecom (PT) ganha 0,49 pct para 4,139 euros e a EDP avança 0,73 pct para 2,201 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem estáveis nos 13,8 pct e as congéneres italianas inalterados nos 5,6 pct.

Já a taxa de juro das OT espanhola a dez anos desce para 4,6 pct de 5,1 pct no fecho de ontem.

* O euro segue na linha de água nos 1,3140 dólares, a espelhar a incerteza em redor das negociações na Grécia.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq recuam 0,05 pct, deixando antever um abertura levemente negativa para Wall Streeet.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,03 pct para 115,95 dólares, enquanto o do Nymex desce 0,06 pct para 96,85 dólares por barril.

(Por Patrícia Vicente Rua)