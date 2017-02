LISBOA, 7 Fev O lucro líquido da holding Semapa, que tem 75 pct da produtora de pasta e papel Portucel e 51 pct da cimenteira Secil, teve uma descida homóloga de dois pct para 124,2 milhões de euros (ME) em 2011, anunciou o grupo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Adiantou que a Portucel contribuiu com 144 ME para o resultado líquido da Semapa em 2011, ao passo que a Secil foi responsável por 13,8 ME. No entanto, a Semapa teve prejuízos de 36,4 ME em outras participadas, que penalizaram o resultado consolidado.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 5,6 pct para 427,3 ME, o que corresponde a uma margem EBITDA de 24 pct, refere a empresa.

Apesar da queda dos lucros, a Semapa registou um aumento de 5,4 pct no volume de negócios, para 1.779,7 ME, dos quais "86,9 pct foram provenientes do mercado externo".

Este crescimento da facturação, no ambiente recessivo que se fez sentir em 2011, "foi fruto da aposta estratégica de diversificação geográfica", refere a empresa.

Já a dívida líquida baixou 13 pct para 913,2ME, adianta a holding da família Queiroz Pereira.

VENDAS DA PORTUCEL SOBEM COM MERCADOS EXTERNOS

A Semapa referiu que as vendas consolidadas da Portucel ascenderam a 1,48 mil ME em 2011, o que representa um aumento de 7,4 pct face ao período homólogo.

"Este aumento resulta essencialmente do crescimento das vendas de papel fino de impressão e escrita não revestido (papel UWF), possibilitado pelo aumento de produção proveniente da nova fábrica de papel, e pelo crescimento da produção de energia", refere a Semapa, referindo que 94 pct das vendas consolidadas da Portucel se destinam à exportação.

CONSUMO DE CIMENTO EM PORTUGAL CAIU 15 PCT EM 2011

Na cimenteira Secil, os efeitos da crise económica que se faz sentir no mercado doméstico, com especial incidência no sector da construção e obras públicas, foram severos: o volume de negócios ascendeu a 506,9 ME, o que representa uma queda de 5,4 pct face a 2010.

Este desempenho (...) reflecte a menor performance das vendas dirigidas ao mercado interno na unidade de negócio de cimento em Portugal e do conjunto das operações situadas na Tunísia, contrariada pela evolução positiva do volume de negócios de Portugal para o mercado externo, das actividades desenvolvidas em Angola e no Líbano", refere a holding.

A Semapa estima que em 2011 o consumo de cimento em Portugal tenha atingido 4,9 milhões de toneladas, o que representa uma diminuição de 15 pct face ao ano anterior, "prosseguindo a tendência de queda severa iniciada em 2002".

"Neste contexto adverso, a unidade de negócio de cimento em Portugal, apresentou um volume de negócios de 207,2 milhões de euros em 2011, o que representou um decréscimo de 7,2 pct face a idêntico período do ano anterior", adianta a empresa.

Esta queda das vendas no mercado português foi parcialmente compensada pela exportação, em especial para mercados com economias em rápido crescimento.

As acções da Semapa fecharam a cair 0,23 pct para 5,302 euros, na NYSE Euronext Lisbon. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)