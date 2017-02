LISBOA, 8 Fev As valorizações da banca suportam a bolsa de Lisboa em alta, liderando as subidas na Europa, que está hoje mais optimista quanto a um entendimento na Grécia, no âmbito de um segundo 'bailout' crucial para evitar um incumprimento caótico da sua dívida, disseram dealers.

* O índice de referência nacional PSI20 avança 1,6 pct para 5.661,05 pontos, com 16 cotadas em alta e quatro em queda, tendo sido negociadas 95,5 milhões de acções, no valor de 31 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"O continuar das fortes subidas na banca está relacionado, em grande parte, com o facto do último conjunto de resultados mostrar que a banca está a fazer uma limpeza profunda dos balanços", explicou João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

Frisou que "este foi um incentivo para entrar novamente no sector, com a perspectiva de que se torne mais rentável no futuro".

* As acções maior banco privado português -- Millennium bcp --, que ontem dispararam mais de 20 pct, voltam a brilhar com uma subida de 13 pct para 0,199 euros.

Operadores frisam que estas subidas reflectem a confiança dos investidores que a recente 'limpeza de balanço' e o esperado reforço do capital atraia novos accionistas de referência.

"O BCP 'limpou' o balanço e deu sinais claros que vai resolver as questões de capital. As compras de hoje são mercado 'puro'. Alguns investidores acham que é de comprar agora pois o BCP começa finalmente a estar em condições de atrair novos accionistas de referência", afirmou um dealer que não quis ser identificado.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

A valorização do BCP arrasta também os outros títulos de banca, com o BES a subir 15,29 pct para 1,704 euros, o BPI a ganhar 10,27 pct para 0,58 euros e o Banif a subir 7,14 pct para 0,345 euros.

Os traders e analistas assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

* A puxar pelo índice português estão ainda os restantes pesos-pesados, com a EDP-Energias de Portugal a ganhar 0,67 pct para 2,26 euros, a Galp a subir 0,39 pct para 13,03 euros e a Portugal Telecom a valorizar 1,15 pct para 4,212 euros.

* Na Europa, os principais índices seguem com ganhos entre 0,3 pct e 1,5 pct, optimistas quanto a um entendimento na Grécia e o euro aprecia 0,12 pct para 1,3274 dólares.

* O primeiro-ministro grego vai tentar negociar com as restantes forças políticas, as medidas de austeridade que serão implementadas em troca de um segundo empréstimo ao país, crucial para evitar o 'default'.

"Os mercados estão a movimentar-se com a ideia de que, leve o tempo que levar, algum acordo será feito e será tomada alguma resolução satisfatória", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe na Brewin Dolphin Securities.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos descem para 13,6 pct de 13,9 pct ontem.

A taxa de juro das congéneres italianas segue nos 5,7 pct de 5,6 pct na sessão anterior e a das OT espanholas a dez anos recuam para 4,7 pct de 5,1 pct.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq sobem 0,2 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,30 pct para 116,60 dólares e o do Nymex sobe 1,04 pct para 99,43 dólares por barril.

(Por Patrícia Vicente Rua)