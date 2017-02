LISBOA, 8 Fev As acções dos bancos portugueses cotados dispararam em média até um máximo de 20 pct, com cobertura de posições curtas, suportada no optimismo na limpeza de balanço e o previsto reforço do capital, estando os investidores a apostar num acordo quanto à dívida da Grécia que alivie o 'stress' sobre a banca, disseram dealers.

Adiantaram que expectativa de um acordo na Grécia, para o perdão parcial da sua dívida, também favorece a subida das acções do Millennium bcp e do BPI, pois estes bancos já incorporaram imparidades elevadas, sendo que BCP é ainda ajudado pela expectativa de entrada de um novo accionista de referência no previsto futuro 'cash call'.

"O continuar das fortes subidas na banca está relacionado com o facto do último conjunto de resultados mostrar que a banca está a fazer uma limpeza profunda dos balanços e é um incentivo para entrar novamente no sector, com a perspectiva de que se torne mais rentável no futuro", explicou João de Deus, trader da Dif Broker.

Negociaram-se 190 milhões de acções do BCP a disparar 24,4 pct para 0,218 euros, 4,3 milhões de acções do BPI a subir 19,6 pct para 0,629 euros e 7,7 milhões de títulos do BES a subir 17 pct.

O índice de referência nacional, PSI20 avança 2,5 pct e o índice europeu DJ Stoxx para o sector soma apenas 1,22 pct.

"A cobertura de posições curtas, aliada a esta limpeza de balanço que está a ser feita na banca, pode explicar estas subidas e gera oportunidades de entrada num sector que foi muito penalizado", explicou Diogo Oliveira, trader do Banco Best.

Fontes accionistas têm dito à Reuters que o Millennium bcp quer atrair novos accionistas de referência da China e/ou Brasil, tendo o BCP anunciado que vai fazer um 'cash call' para reforçar o seu core-Tier 1, para além do recurso à linha pública de recapitalização de 12.000 ME do 'bailout' de Portugal.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

O BPI teve um prejuízo de 204 ME, em 2011, contra um lucro de 185 ME em 2010, penalizado por imparidades 'one off' devido à exposição à dívida soberana da Grécia e à transferência de fundos de pensões para o Estado. ID:nL5E8D26UI]

O BES teve um prejuízo de 108,8 ME, em 2011, face a um lucro de 557 ME no anao anterior, em resultdo do processo de desalavancagem, prenvendo um regresso aos lucros já no primeiro trimestre de 2012.

(Por Patricia Vicente Rua; Editado Sérgio Gonçalves)