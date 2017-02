LISBOA, 8 Fev A bolsa de Lisboa segue em alta, com as fulgurantes subidas de do Millennium bcp, Banco Espírito Santo (BES) e BPI a permitirem ao PSI20 liderar os ganhos das praças europeias que estão em máximos de seis meses com optimismo quanto a um acordo para reestruturar a dívida da Grécia e em relação ao crescimento económico global, disseram dealers.

* Na NYSE Euronext Lisbon, o índice de referência nacional PSI20 ganha 2,7 pct para 5739,42 pontos, com 17 cotadas em alta e apenas três em terreno negativo, tendo-se negociado 347,6 milhões de títulos, no valor de 127 milhões de euros (ME).

* Os bancos são as estrelas da sessão, com o Millennium bcp a liderar as subidas com um ganho de 18,75 pct para 0,209 euros por acção, seguido do Banco Espírito Santo, com uma subida de 14,21 pct para 1,688 euros.

Por sua vez, o BPI sobe 14,07 pct para 0,60 euros, enquanto o Banif valoriza 10,25 pct para 0,355 euros por título.

Tal como na sessão anterior, os fortes ganhos da banca devem-se à convicção de que os resultados de 2011 -- com os três principais bancos a apresentarem prejuízos superiores a mil milhões de euros (ME) -- constituíram uma 'limpeza de balanço' e foram o tiro de partida para uma nova era, segundo traders.

"O continuar das fortes subidas na banca está relacionado, em grande parte, com o facto do último conjunto de resultados mostrar que a banca está a fazer uma limpeza profunda dos balanços", explicou João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

Frisou que "este foi um incentivo para entrar novamente no sector, com a perspectiva de que se torne mais rentável no futuro".

* O fecho de posições curtas também terá contribuído para a subida dos títulos, disseram dealers.

No caso do BCP, o esperado reforço do capital, que poderá atrair novos accionistas de referência, contribui também para a valorização, vincaram.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 milhões de euros (ME) relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

Os traders e analistas assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

* A puxar pelo índice português estão ainda os restantes pesos-pesados, com a EDP-Energias de Portugal a ganhar 1,2 pct para 2,27 euros, a Galp a subir 0,77 pct para 13,08 euros e a Portugal Telecom a valorizar 2,67 pct para 4,275 euros.

* Na Europa, os principais índices seguem com ganhos entre 0,06 pct e 0,74 pct, a tocar máximos de seis meses, com os investidores optimistas quanto ao cenário macroeconómico nos Estados Unidos, Europa e China, bem como em relação a um entendimento entre a Grécia e os seus credores internacionais.

"Vários indicadores económicos têm vindo a melhorar, por exemplo nos Estados Unidos, na China e em partes da Europa. O que se pretende é que o nosso portfolio esteja bem representado em sectores do mercado mais cíclicos", disse James Buckley, gestor de fundos da Baring Asset Management, de Londres.

* O primeiro-ministro grego vai tentar negociar com as restantes forças políticas, as medidas de austeridade que serão implementadas em troca de um segundo empréstimo ao país, crucial para evitar o 'default'.

"Os mercados estão a movimentar-se com a ideia de que, leve o tempo que levar, algum acordo será feito e será tomada alguma resolução satisfatória", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe na Brewin Dolphin Securities.

* Neste contexto, o Euro aprecia 0,08 pct para 1,3274 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos descem para 13,8 pct de 13,9 pct ontem.

A taxa de juro das congéneres italianas segue nos 5,61 pct de 5,6 pct na sessão anterior e a das OT espanholas a dez anos sobem para 5,2 pct de 5,1 pct.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq sobem 0,2 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,43 pct para 116,77 dólares e o do Nymex sobe 1,1 pct para 99,49 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)