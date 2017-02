LISBOA, 8 Fev As fortes subidas do Millennium bcp (BCP), Banco Espírito Santo (BES) e BPI levaram o PSI20 a liderar os ganhos dos índices europeus, que fecharam em terreno misto com novos receios quanto ao desfecho das negociações entre a Grécia e os seus credores internacionais.

* As bolsas europeias tocaram máximos de seis meses e meio da sessão, devido ao optimismo gerado pela divulgação, ao longo dos últimos dias, de indicadores económicos auspiciosos nos Estados Unidos, China e Europa. Mas o regresso dos receios em relação à Grécia levaram os mercados a inverter a tendência, com Londres, Paris e Frankfurt a escorregarem para o 'vermelho'.

Os principais índices do Velho Continente fecharam com tendência indefinida, entre a descida de 0,24 pct do índice londrino FTSE100 e a subida de 1,08 pct do milanês FTSE MIB.

A notícia de que o 'board' do Banco Central Europeu (BCE) não chegou ainda a um consenso em relação à forma como deverá ser tratada a dívida helénica que tem no seu próprio balanço -- dando a entender que a solução para o problema grego poderá demorar -- foi como um balde de água fria no optimismo dos investidores.

"Quanto mais os líderes europeus demoram a decidir, mais os mercados vacilam", afirmou Manoj Ladwa, trader da ETX Capital. "Os políticos têm de agir em conjunto", acrescentou.

Após o fecho dos mercados, foi noticiado que o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Junker, convocou uma reunião deste colectivo dos ministros das Finanças da Zona Euro, amanhã em Bruxelas, para debater o tema da ajuda à Grécia.

Entretanto, o primeiro-ministro grego está a tentar acordar, com as restantes forças políticas do país, as medidas de austeridade que serão implementadas em troca de um segundo empréstimo ao país, crucial para evitar o 'default'.

"Os mercados estão a movimentar-se com a ideia de que, leve o tempo que levar, algum acordo será feito e será tomada alguma resolução satisfatória", disse Mike Lenhoff, estrategista-chefe na Brewin Dolphin Securities.

* Na NYSE Euronext Lisbon, o índice de referência nacional PSI20 ganhou 1,93 pct para 5696,33 pontos, com 16 cotadas em alta, três em terreno negativo e uma estável.

Pela terceira sessão consecutiva, registou-se uma liquidez acima do normal, tendo-se negociado 570 milhões de títulos, no valor de 218 milhões de euros (ME).

* Os bancos foram as estrelas do dia, com o Millennium bcp a disparar 21 pct, a meio da sessão. O banco tornou-se, porém, o alvo ideal para a tomada de mais-valias, fechando a ganhar 5,11 pct para 0,185 euros.

Os restantes bancos cotados mantiveram, no entanto, os ganhos da manhã, com o Banco Espírito Santo a fechar nos 1,672 euros por acção, mais 13,13 pct que no fecho de ontem. Por sua vez, o BPI liderou os ganhos na bolsa portuguesa, com uma subida de 15,21 pct para 0,60 euros por acção, enquanto o Banif ganhou 7,14 pct para 0,34 euros por título.

Tal como na sessão anterior, os fortes ganhos da banca deveram-se à convicção de que os resultados de 2011 -- com os três principais bancos a apresentarem prejuízos superiores a mil ME -- constituíram uma 'limpeza de balanço' e foram o tiro de partida para uma nova era, segundo traders.

"O continuar das fortes subidas na banca está relacionado, em grande parte, com o facto do último conjunto de resultados mostrar que a banca está a fazer uma limpeza profunda dos balanços", explicou João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

Frisou que "este foi um incentivo para entrar novamente no sector, com a perspectiva de que se torne mais rentável no futuro".

* O fecho de posições curtas também terá contribuído para a subida dos títulos, disseram dealers.

No caso do BCP, o esperado reforço do capital, que poderá atrair novos accionistas de referência, contribui também para a valorização, vincaram.

Na sexta-feira passada, o BCP anunciou prejuízos de 786 ME relativos a 2011, após fortes imparidades 'one-off' com a exposição à dívida grega, com o 'write down' dos remanescentes 50 pct do 'goodwill' da subsidiária bancária da Grécia, com transferência de fundos de pensões para o Estado e para cobrir 'bad loans'.

Os traders e analistas assinalam o início de uma tendência de recuperação das acções da banca, depois de um 2011 'horribilis' que obrigou o sector a reforçar os rácios de capital, a travar a concessão de crédito e a reconhecer imparidades no crédito a uma escala nunca vista.

* Também a dar energia ao índice português, o 'peso-pesado' EDP-Energias de Portugal ganhou 1,56 pct para 2,28 euros, enquanto a Portugal Telecom valorizou 1,37 pct para 4,221 euros.

A maior operadora de telecom portuguesa continua a afastar-se, a bom ritmo, dos mínimos de uma década atingidos no início do mês, com os traders a explicar este desempenho como um 'rebound' técnico após um período em que a acção foi muito pressionada pelo 'short-selling'.

* Pela negativa, a EDP Renováveis cedeu 0,83 pct para 4,412 euros por título, enquanto a construtora Mota Engil recuou 2,13 pct para 1,238 euros, com os investidores a tomarem mais-valias após as fortes subidas das últimas sessões, geradas pelo anúncio de um pacote de empreitadas no valor de 900 ME em África, um valor gigantesco em tempos de vacas magras no sector da construção e obras públicas.

* Apesar de renovada incerteza em relação à questão grega, o Euro continua à tona da água, permanencdo estável nos 1,3260 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos descem para 13,7 pct de 13,9 pct ontem.

A taxa de juro das congéneres italianas segue estável em 5,6 pct, enquanto a das OT espanholas a dez anos sobem para 5,2 pct de 5,1 pct.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq seguem a cair, respectivamente, 0,31 pct e 0,18 pct, com os investidores igualmente receosos em relação ao desfecho da crise grega

* O contrato do Brent para entrega em Março ganha 0,27 pct para 116,54 dólares e o do Nymex sobe 0,17 pct para 98,58 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)