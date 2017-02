LISBOA, 9 Fev Portugal vai por fim às tarifas energéticas reguladas para o último segmento que não estava liberalizado, os clientes domésticos, a partir de Julho de 2012, visando aumentar a concorrência e cumprindo uma das imposições da 'troika' no 'bailout' do país, anunciou o Governo.

Luís Marques Guedes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (CM), referiu que decisão resulta directamente do compromisso assumido com a União Europeia (UE) e com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que "o Governo tem de executar".

"Há claramente a percepção que, havendo concorrência no mercado, que ganhos para os consumidores venham a acontecer. A eficiência repercutir-se-á necessariamente numa melhoria dos preços para o consumidor", adiantou, ressalvando que não se pode precisar quando é que tal irá acontecer.

Afirmou que, partir de 1 Julho 2012, terminam as tarifas eléctricas reguladas para clientes com potencia contratada igual ou superior a 10,35 Kilowatts, bem como é posto um fim às tarifas reguladas da gás natural para os clientes com consumos anuais iguais ou superiores a 500 metros cúbicos.

Adiantou que, a partir 1 de Janeiro de 2013, terminarão as tarifas reguladas de electricidade e gás natural para os restantes clientes com consumos inferiores áqueles patamares.

"Os últimos dados que existem relativos ao mercado de electricidade mostram que a concorrência começa a crescer porque no último ano, por exemplo, a Endesa passou de uma quota de mercado de 6,78 pct para mais de 15 pct, mais que duplicou a sua quota de mercado", afirmou.

Em Portugal, nos outros segmentos de clientela, o incumbente EDP-Energias de Portugal já tem concorrência das eléctricas espanholas, nomeadamente a Endesa e a Iberdrola. (Por Sérgio Gonçalves e Daniel Alvarenga; Editado Patrícia Vicente Rua)