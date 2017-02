(Acrescenta com citações do CEO da Galp e actualiza cotação do título)

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 10 Fev O lucro líquido ajustado da Galp duplicou no quarto trimestre de 2011, suportado na subida dos preços do crude e dos volumes e preços do gás natural, que contrariou o esmagamento das margens de refinação, anunciou a empresa.

Entre Outubro e Dezembro de 2011, o lucro fixou-se 79 milhões de euros (ME) face à média das estimativas dos analistas apontava para que a Galp Energia tivesse tido um lucro ajustado -- corrige os efeitos de 'stock' e eventos não recorrentes -- de 66 ME.

A Galp adiantou que, no quatro trimestre de 2011, o EBITDA- Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ajustado cresceu 20 pct em comparação com há um ano atrás para 212 ME e face aos 205 ME da média das estimativas dos analistas.

O EBITDA do Gas & Power (G&P) subiu 74 pct para 87 ME, o da Exploração & Produção (E&P) aumentou 17 pct para 66 ME, enquanto que o da Refinação & Marketing (R&M) desceu 23 pct para 53 ME.

"(A subida do lucro deve-se à) maior contribuição para resultados dos segmentos de negócios de E&P e de G&P, fruto do aumento do preço do crude e do preço e volumes vendidos de gás natural", afirmou a Galp em comunicado.

A empresa já tinha anunciado que as vendas de produtos petrolíferos refinados tiveram uma queda homóloga de 1,1 pct para 4,2 milhões de toneladas (MT) no quarto trimestre de 2011, com as vendas a clientes directos a desceram 5,3 pct para 2,6 MT, enquanto as exportações dispararam 47,6 pct para 0,8 MT.

A queda das vendas espelha sobretudo o ambiente económico adverso na Ibéria, estando Espanha com um crescimento tíbio e Portugal numa recessão económica cavada dadas as medidas de austeridade imposta a Portugal como contrapartida do 'bailout'.

No quarto trimestre de 2011, a margem de refinação da Galp "foi próxima de zero, influenciada pela evolução negativa das margens de refinação nos mercados internacionais", contra 2,3 dólares/barril no trimestre homólogo de 2010.

O Chief Executive Officer (CEO), Manuel Ferreira de Oliveira, qualificou como "dantesco" o actual cenário das refinadoras, lembrando o encerramento da Petroplus na Europa, frisando, quanto à área de R&M, que a Galp viveu "o pior momento do mundo" -- a economia em recessão e o preço do crude a subir.

Contudo, o CEO disse que os 'upgrades' das refinarias de Sines e de Matosinhos vão levar a uma subida significativa das margens.

"Fizemos as contas e dão números de três dólares por barril (de acréscimo de margem de refinação com os 'upgrades')", afirmou.

A nova Sines verá o seu nível de produção a crescer no segundo trimestre de 2012 e, a partir de Julho, estará em plena carga; enquanto Matosinhos está já a operar, embora ainda não em pleno.

Às 1233 TMG tinham sido negociadas 715 mil acções da Galp a cairem 2,73 pct para 12,635 euros, suplantando a queda de 1,1 pct do índice nacional, PSI20, e a descida de 0,40 pct do índice europeu DJ Stoxx para o sector.

PETRÓLEO BRASIL A BOMBAR

No quarto trimestre de 2011, a produção média 'working interest' de crude situou-se em 21,6 mil barris diários (mbd), uma subida de 7,5 pct face ao trimestre homólogo de 2010 e um aumento de 3,6 pct comparando com o trimestre anterior.

"Este aumento deveu-se ao incremento da produção no Brasil, que mais do que compensou a redução da produção em Angola, onde os campos atualmente em produção se encontram numa fase de maturidade mais avançada", afirmou a Galp Energia.

Contudo, entre Outubro e Dezembro do ano passado, a produção média 'net entitlement' caiu 1,3 pct para 13 mbd, mas a "produção do Brasil foi de 6,4 mbd ou seja, 50 pct do total da produção 'net entitlement' do trimestre".

A Galp explicou que, no cômputo do ano de 2011, a produção 'net entitlement' foi de 12,1 mbd, um aumento de 3 pct em relação a 2010 e da qual a produção proveniente do Brasil representou 33 pct do total face a 15 pct em 2010.

Em Outubro de 2010, entrou em operação um FPSO, que é o primeiro sistema definitivo de produção instalado na área da histórica descoberta petrolífera Tupi, no rico pré-sal da bacia de Santos.

A 'oil & gas' portuguesa referiu que, durante o quarto trimestre de 2011, foram ligados mais dois poços produtores ao FPSO no campo Lula no Brasil.

"A redução da produção em Angola, em consequência do avanço da maturidade dos campos, deverá ser mais do que compensada pelo aumento da produção no Brasil com a ligação do quarto poço produtor ao FPSO Cidade de Angra dos Reis, prevista para Março de 2012", afirmou a Galp.

"(O) desenvolvimento (do campo) Lula acima das expectativas", afirmou a Galp numa apresentação.

MOÇAMBIQUE É GÁS

A 20 de Outubro, a Galp anunciou uma descoberta de gás natural de grande dimensão no prospeto Mamba South 1, na bacia de Rovuma, no 'offshore' de Moçambique, tendo no poço de descoberta sido encontrado 212 metros de reservatório de gás natural, em areias oligocénicas de elevada qualidade.

O consórcio considera que esta descoberta "muito relevante" poderá conter no mínimo 15 tcf de gás no jazigo na área de Mamba South.

Oito dias depois, anunciou que durante uma perfuração mais profunda do poço Mamba South 1 foi encontrado um novo jazigo de idade eocénica de boa qualidade que contém até 7,5 Tcf de gás natural. Este novo jazigo tem 90 metros de espessura bruta, tendo sido realizada com sucesso a sua carotagem.

DÍVIDA VAI FICAR ABAIXO PARES

Em Dezembro de 2011, a dívida líquida era de 3.504 ME, um aumento de 126 ME face a setembro de 2011. O rácio net debt to equity situava-se no final do período em 119 pct.

No entanto, o CEO referiu que, numa base pró-forma pressupondo a conclusão do recente negócio com a Sinopec no Brasil, aquele rácio cairia abruptamente para "um valor entre oito e 10 pct" -- abaixo dos 31 pct de média dos pares.

"Estamos a limpar praticamente a nossa dívida", referiu.

A Galp tinha linhas de crédito contratadas mas não utilizadas de 900 ME -- 40 pct firmado com bancos internacionais e 60 pct contratualmente garantido.

Em 2011, o investimento foi de 1.000 ME, dos quais o segmento de negócio de Refinação & Distribuição representou cerca de 64 pct. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)