LISBOA, 10 Fev As quedas da banca e da Galp Energia levam a bolsa de Lisboa a negociar no vermelho, acompanhando o sentimento negativo dos pares europeus, com a desilusão de mais um adiamento relativo ao segundo 'bailout' na Grécia a trazer novamente a indefinição aos mercados, disseram dealers.

"Apesar do acordo de ontem entre os príncipais líderes partidários (gregos) acerca das medidas de austeridade, os traders continuam cépticos quanto ao facto deles (Grécia) conseguirem evitar o default", afirmou Jonathan Sudaria, dealer no capital Spreads.

Realçou que, "há receios de que a Grécia não está a fazer o suficiente para satisfazer os critérios para poder receber o bailout".

* Os ministros das finanças da Zona Euro consideraram que as medidas de corte de despesa e de salário acordadas pelas principais forças políticas do país não são suficientes e pediram mais austeridade.

Querem que as medidas acordadas sejam aprovadas pelo Parlamento este fim-de-semana e que sejam identificadas reduções na despesa adicionais, no valor de 325 milhões de euros (ME), até à próxima quarta-feira, altura em que o Eurogrupo irá tomar uma decisão final sobre o segundo 'bailout' ao país.

Este segundo programa de assistência financeira, no valor de 130.000 ME é crucial para que o país pague as amortizações que tem previstas para Março e evite o incumprimento.

* Os principais índices europeus seguem com quedas entre 0,4 pct e 0,9 pct e a moeda única cede 0,1 pct para 1,3273 dólares.

* Em Lisboa, o índice de referência PSI20 cai 0,77 pct para 5.624,17 pontos, com 14 títulos em queda, cinco subidas e um inalterado.

Transaccionaram-se 39 milhões de acções ou 17 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca portuguesa, a palavra de ordem é a tomada de mais valias, após as subidas fulgurantes do início da semana.

O Millennium bcp recua 1,63 pct para 0,181 euros, o Banco Espírito Santo (BES) cai 2,43 pct para 1,605 euros, o BPI desvaloriza 2,03 pct para 0,58 euros e o Banif, perde 3,49 pct para 0,332 euros por acção.

Apesar da correcção de hoje, as cotações da banca continuam muito acima dos valores de há apenas uma semana, antes da apresentação dos resultados de 2011, que os analistas consideraram uma 'limpeza de balanço' e o início de uma nova etapa para o sector.

* A Galp Energia recua 2,5 pct para 12,665 euros, apesar de ter duplicado o lucro do quarto trimestre de 2011, para 79 ME, suportado no aumento dos preços do crude e do gás natural.

* Já a EDP-Energias de Portugal e a Portugal Telecom travam quedas maiores do índice ao subirem 0,59 pct para 2,233 euros e 0,12 pct para 4,245 euros, respectivamente.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a descer, seguindo nos 13,3 pct de 13,6 pct ontem.

Já a taxa de juro das congéneres italianas sobem para 5,7 pct de 5,5 pct ontem enquanto a das OT espanholas a dez anos recuam para 5 pct de 5,2 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Março cai 0,76 pct para 118,33 dólares e o do Nymex desce 0,75 pct para 99,09 dólares por barril.

Os preços do petróleo recuam dos máximos de seis meses, acima dos 118 dólares, após os números das importações chinesas terem desiludido, reacendendo receios de abrandamento na procura deste país que é o segundo maior consumidor de prtróleo mundial.

