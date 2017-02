LISBOA, 15 Fev A valorização da banca leva o índice PSI20 a negociar em alta, acompanhando o cenário de ganhos do resto da Europa, optimista com o compromisso da Grécia em implementar as medidas necessárias para 'segurar' o segundo 'bailout', disseram dealers.

* O líder dos conservadores na Grécia, Antonis Samaras, deverá assinar um compromisso para implementar as duas medidas de asuteridade, condição essencial para que o país receba o seu segundo empréstimo financeiro, crucial para evitar o incumprimento.

"Estas notícias tiveram tal impacto, porque Samaras, visto como possível próximo primeiro-ministro da Grécia, tem sido extremamente vocal sobre uma renegociação dos termos do bailout, após as eleições de Abril", referiu Jonathan Sudaria, dealer da Capital Spreads.

* A animar os mercados está ainda a intenção da China continuar a comprar dívida soberana da Zona Euro, assim como, os números do Produto Interno Bruto (PIB) na Alemanha e França, que mostraram uma evolução, melhor que o esperado, das economias destes dois países.

O PIB alemão contraiu 0,2 pct, nos últimos três meses de 2011, mas foi melhor que o previsto pelos analistas e a economia francesa teve um crescimento 0,2 pct, no quarto trimestre de 2011, face ao trimestre anterior, acima do estimado.

* Os principais índices europeus seguem com ganhos entre 0,2 e 0,9 pct e o euro aprecia 0,21 pct para 1,3156 dólares.

* A nível doméstico, o destaque vai hoje para o regresso de Portugal ao mercado primário de dívida para colocar até 3.000 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 12 meses.

O Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP) anunciou ontem, ao final do dia, que devido à procura específica de investidores, decidiu aumentar o montante indicativo deste leilão para entre 2.500 ME e 3.000 ME dos anterior range de 1.500 ME a 2.000 ME.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem estáveis nos 12,1 pct.

Já a taxa de juro das congéneres italianas e espanholas sobem ligeiramente. A primeira segue nos 5,66 pct face aos 5,58 pct no fecho de ontem e a segunda segue nos 5,36 pct de 5,31 pct.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 sobe 0,8 pct para 5.726,92 pontos, com 18 títulos em alta, um em queda e um estável.

Transaccionaram-se 20 milhões de acções no valor de 12,5 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca destaca-se pela positiva, em sintonia com o sector a nível europeu, com o Millennium bcp a ganhar 1,68 pct para 0,182 euros, o BPI a subir 1,43 pct para 0,567 euros e o Banco Espírito Santo a valorizar 3,31 pct para 1,591 euros.

O Banif segue com uma subida mais moderada de 0,3 pct para 0,336 euros. O índice 'benchmark' na Europa para o sector soma 2 pct.

"Há uma sensação de que o pior na banca nacioanl já terá passado e os títulos voltam a atrair o apetite dos investidores, num dia em que as atenções estão voltadas para o leilão de dívida depois do IGCP ter aumentado o montante indicativo", explicou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, Porto.

* Os restantes pesos-pesados do índice seguem também em alta, com a Portugal Telecom a subir 1,35 pct para 4,364 euros, a EDP-Energias de Portugal ganha 0,44 pct para 2,281 euros e a Galp Energia sobe 0,65 pct para 13,145 euros.

A petrolífera portuguesa anunciou, esta manhã, que o consórcio que integra fez uma descoberta "de grande dimensão" de gás natural num poço da bacia de Rovuma, em Moçambique.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones sobem 0,5 pct e apontam para uma abertura em alta dos índices norte-americanos.

* O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,77 pct para 118,25 dólares enquanto o do Nymex, para entrega em Março, avança 0,85 pct para 101,60 dólares por barril. (Por Patrícia Vicente Rua)