LISBOA, 15 Fev A electricidade distribuída pela EDP em Portugal teve uma descida homóloga de 2,8 pct em 2011, reflectindo a recessão económica, mas no Brasil as vendas aumentaram 3,3 pct e até em Espanha tiveram um aumento de 2,1 pct, anunciou a empresa.

A queda na distribuição em Portugal, reflectiu "um menor consumo nos segmentos residencial e de PMEs", refere a EDP na apresentação dos resultados operacionais previsionais de 2011.

A EDP distribuiu 46.506 gigawatts por hora em Portugal, no ano passado, tendo registado uma queda de 0,2 pct no número de clientes para 6,138 milhões de clientes (ME).

"Estes números confirmam a tendência de enfraquecimento do mercado liberalizado de geração na Península Ibérica, de queda da procura de electricidade em Portugal e Espanha, em consequência da crise económica, bem como de desaceleração da capacidade instalada nas energias renováveis", afirmou o analista Javier Suárez, do Nomura.

Os analistas do Millennium BCP relacionam a queda do consumo em Portugal com o aumento da carga fiscal, no último trimestre de 2011.

"Acreditamos que os consumidores residenciais e as entidades responsáveis pela iluminação pública estão a reduzir o consumo como forma de compensar o aumento do IVA na electricidade (de 6 pct para 23 pct), desde Outubro", refere a analista Vanda Mesquita, numa nota hoje divulgada.

Em Espanha, a electricidade distribuída pela HC Distribución na região das Astúrias subiu 2,1 pct em 2011, devido ao crescimento de 0,8 pct da base de clientes.

A retracção no mercado doméstico foi parcialmente compensada pelo aumento da distribuição de electricidade em Espanha e no Brasil. Javier Suárez, destaca, sobretudo, "o forte desempenho da operação no Brasil".

Nesse mercado, a electricidade distribuída pelas participadas Bandeirante e Escelsa cresceu 3,3 pct em 2011.

O volume distribuído a grandes clientes industriais brasileiros (dos quais a EDP recebe apenas tarifas de acesso, já que estes se abastecem directamente no mercado livre), cresceu 4,2 pct em 2011, "suportado pela transferência de clientes do mercado regulado", acrescenta a EDP.

Por sua vez, o negócio da distribuição de gás cresceu 4,3 pct em Portugal, impulsionado pela subida de 10 pct na base de pontos de ligação, enquanto em Espanha aumentou 6,1 pct, reflectindo um maior consumo, de acordo com a empresa.

No mercado liberalizado de electricidade e gás na Península Ibérica, a electricidade vendida aumentou 0,9 pct, "suportada pela contratação de alguns grandes clientes em Portugal", adianta.

No negócio de gás, o volume recuou 4,7 pct em 2011, reflectindo, segundo a EDP, "uma política de contratação de clientes selectiva".

PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA CRESCEU 17 PCT

As energias renováveis, hídrica e eólica, foram responsáveis por 61 pct da produção total de electricidade do grupo EDP em 2011, que ascendeu a 59 TWh.

A produção eólica subiu 17 pct em 2011, para 16,800GWh, enquanto a capacidade instalada nesta energia limpa cresceu 12 pct para 7,483 MW.

Os Estados Unidos foram responsáveis por 56 pct da produção de energia eólica do grupo no estrangeiro, seguidos da Europa (43 pct).

PRODUÇÃO CENTRAIS CICLO COMBINADO CAIU 50 PCT

A capacidade instalada aumentou 17,8 pct face a 2010 (1.147MW), para 7.574MW, devido à transferência da central do Carregado para o portfólio de mercado e ao arranque dos dois projectos hídricos, em Picote II e em Bemposta II.

No entanto, a produção das centrais em mercado desceu 11 pct em 2011, "afectada por fracos recursos hídricos", refere a EDP, adiantando que a produção hídrica caiu 27 pct no ano passado.

Além disso, a produção das centrais de ciclo combinado a gás natural (CCGT) no mercado ibérico liberalizado caiu 50 pct face a 2010, com um baixo factor médio de utilização destas estruturas(menos 8 p.p.) e em consequência do aumento dos custos do gás.

Em contrapartida, a implementação da lei espanhola que incentiva a utilização do carvão na produção de energia (Real Decreto 1221/2010) suportaram um crescimento de 26 pct na geração de electricidade com base nesta matéria prima fóssil, mais barata que o gás natural.

"Diria que a continuada fraqueza na geração térmica, devido à natureza do negócio da EDP (altamente regulado e com alta componente de energia hídrica), tem impacto modesto na EDP, quando comparada com as outras 'utilities' do sul da Europa", disse o analista Stefano Bezzato, do Berenberg.

Por sua vez, os analistas do BPI, numa nota divulgada hoje, referem que estas circunstâncias deverão afectar o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa, devido ao aumento dos custos unitários de produção.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)