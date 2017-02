LISBOA, 15 Fev A bolsa de Lisboa segue em alta, com a banca a disparar, no dia em que Portugal colocou com sucesso o montante máximo de 3.000 ME de Bilhetes do Tesouro, em sintonia com a Europa, optimista em relação ao desfecho da crise grega e à notícia de que a China quer continuar a investir em dívida europeia, disseram traders.

* As principais praças europeias estão a valorizar entre 0,35 pct e 1,76 pct, a beneficiar das notícias vindas da China, dos números do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha e da França e das perspectivas de que a Grécia vai implementar as medidas de austeridade necessárias para garantir o segundo 'bailout'.

* O governador do banco central da China, Zhou Xiaochuan, afirmou ontem que o seu país, juntamente com outras potências em rápido crescimento, vão continuar a investir em dívida pública dos países da Zona Euro.

* O líder dos conservadores na Grécia, Antonis Samaras, deverá assinar um compromisso para implementar as duas medidas de austeridade, condição essencial para que o país receba o seu segundo empréstimo financeiro, crucial para evitar o incumprimento.

O político helénico enviou uma carta ao Eurogrupo onde assume o compromisso de cumprir as medidas de austeridade aprovadas no Parlamento de Atenas no último Domingo, salientando, contudo, que pretende a modificação de algumas dessas medidas

"Estas notícias tiveram tal impacto, porque Samaras, visto como possível próximo primeiro-ministro da Grécia, tem sido extremamente vocal sobre uma renegociação dos termos do bailout, após as eleições de Abril", referiu Jonathan Sudaria, dealer da Capital Spreads.

As bolsas do Velho Continente estão também a beneficiar da divulgação dos números do Produto Interno Bruto (PIB) da França e da Alemanha, que bateram as previsões dos analistas, com a banca a liderar os ganhos na sessão.

* O PIB alemão contraiu 0,2 pct, nos últimos três meses de 2011, mas foi melhor que o previsto pelos analistas e a economia francesa teve um crescimento 0,2 pct, no quarto trimestre de 2011, face ao trimestre anterior, acima do estimado.

* Suportada pelos números do PIB das duas maiores economias da Zona Euro, a moeda única europeia aprecia 0,14 pct para 1,3144 dólares.

* Na bolsa portuguesa, o índice de referência PSI20 valoriza 0,9 pct para 5729,14 pontos, suportado pelas fortes subidas da banca, que acompanha a tendência altista do sector a nível europeu.

Negociaram-se, até ao momento, 104 milhões de títulos na NYSE Euronext Lisbon, no valor de 51,6 milhões de euros ME, com 16 cotadas em alta, três em queda e uma estável.

* O Millennium bcp a ganhar 2,23 pct para 0,183 euros, o BPI a subir 4,29 pct para 0,583 euros e o Banco Espírito Santo a valorizar 7,53 pct para 1,656 euros. Por sua vez, o Banif ganha 1,19 pct para 0,339 euros.

O corte do rating de sete bancos nacionais, pela agência de notação financeira Standard & Poor's, foi ignorado pelos investidores, uma vez que era já esperado.

"Já estava incorporado pelo mercado. A Standard & Poor's limitou-se a ajustar o seu rating ao das outras agências", disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* Também a puxar pelo índice nacional, a Portugal Telecom está a subir 1,81 pct para 4,384 euros, enquanto a Galp Energia sobe 0,23 pct para 13,09 euros por título.

A petrolífera portuguesa anunciou, esta manhã, que o consórcio que integra fez uma descoberta "de grande dimensão" de gás natural num poço da bacia de Rovuma, em Moçambique, mas o mercado não está a demonstrar entusiasmo.

"Para já, a notícia foi neutra", disse Luís Gonçalves.

Por seu turno, a EDP-Energias de Portugal está a recuar 0,13 pct para 2,268 euros por acção, após a divulgação dos seus resultados previsionais de 2011.

A eléctrica registou uma quebra de 2,8 pct nas vendas de electricidade em Portugal, que foi parcialmente compensada pelo bom desempenho no Brasil

* Esta manhã, a atenção dos investidores esteve voltada para o regresso de Portugal ao mercado primário de dívida, com um leilão em que colocou 3.000 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 12 meses.

O Tesouro conseguiu, assim, colocar o valor máximo do intervalo indicativo anunciado pelo Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP), cujo range era de entre 2500 a 3000 ME, com as taxas de juro a cair face aos leilões interiores.

Além do custo para o Estado ter baixado, a dívida portuguesa teve forte procura, o que indicia que os investidores ignoraram o recente corte do rating do país por parte da Moody's.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem estáveis nos 12,1 pct.

Já a taxa de juro das congéneres italianas e espanholas estão com tendência indefinida. A primeira recua para 5,61 pct face aos 5,58 pct no fecho de ontem e a segunda segue nos 5,32 pct, face a 5,31 pct.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones sobem 0,23 pct e 038 pct, com os investidores optimistas em relação à divulgação de indicadores nos Estados Unidos.

* As cotações do petróleo nos mercados internacionais seguem em máximos de seis meses, após a notícia de que o Irão cortou o fornecimento de petróleo a seis países europeus, incluindo Portugal.

O contrato do Brent para entrega em Abril segue sobe 1,07 pct para 118,41 dólares enquanto o do Nymex, para entrega em Março, avança 0,8 pct para 101,55 dólares. (Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)