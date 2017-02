LISBOA, 15 Fev A bolsa portuguesa fechou em queda, com a Galp e a EDP em queda e a tirarem força ao PSI20, perante uma Europa indefinida, no dia em que Portugal recebeu o aplauso dos investidores ao colocar 3.000 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro, levando a uma queda das 'yields', disseram dealers.

* As principais praças europeias fecharam sem uma tendência clara, entre as perdas de 0,35 pct em Madrid e a subida de 0,44 pct de Paris e Frankfurt, com o regresso dos receios em relação à crise grega a travarem maiores ganhos.

* As autoridades da Zona Euro estão a estudar formas de adiar partes ou mesmo a totalidade do segundo empréstimo à Grécia, até às eleições previstas para Abril.

* Esta notícia exclusiva da Reuters traz de volta o receio de um 'default' caótico da dívida helénica, com consequências imprevisíveis para o conjunto da Zona Euro e da economia global.

* Pela positiva, o governador do banco central da China, Zhou Xiaochuan, afirmou ontem que o seu país, juntamente com outras potências em rápido crescimento, vão continuar a investir em dívida pública dos países da Zona Euro.

* A divulgação dos números do Produto Interno Bruto (PIB) da França e da Alemanha, que bateram as previsões dos analistas, ajudou também a impedir maiores perdas das bolsas do Velho Continente.

* O PIB alemão contraiu em cadeia 0,2 pct nos últimos três meses de 2011, mas foi melhor que o previsto pelos analistas e a economia francesa teve um crescimento 0,2 pct no quarto trimestre de 2011 face ao trimestre anterior, igualmente acima do estimado.

* Pressionada pelos receios em relação ao 'bailout' grego, a moeda única europeia inverteu a tendência positiva de meio da sessão e recua 0,33 pct para 1,3084 dólares.

* Na bolsa portuguesa, o PSI20 perdeu 0,36 pct para 5657,44 pontos, apesar das fortes subidas da banca, com as energéticas a tirarem força ao índice de referência nacional.

Negociaram-se 170,8 milhões de títulos na NYSE Euronext Lisbon, no valor de 119,3 milhões de euros ME, com 11 cotadas em queda e nove em alta.

* A Galp perdeu 2,22 pct para 12,77 euros por acção, após o o presidente-executivo (CEO) da sua accionista italiana ENI, Paolo Scaroni, ter afirmado numa 'conference call' que não pretende vender a participação de 33 pct do capital por um valor inferior ao preço de mercado.

O facto de Scaroni não ter referido a exigência de um prémio sobre o valor de mercado das acções da Galp, como seria de esperar, terá pressionado o título, a par de alguma tomada de mais-valias, segundo traders.

"Não é novo que a ENI quer vender, mas as declarações do CEO são estranhas", disse Fátima Frazão, do Banif Investimento.

A petrolífera portuguesa anunciou, esta manhã, que o consórcio que integra fez uma descoberta "de grande dimensão" de gás natural num poço da bacia de Rovuma, em Moçambique, mas o mercado não está a demonstrar entusiasmo.

"Para já, a notícia foi neutra", disse Luís Gonçalves.

* Também a pressionar o índice nacional, a EDP-Energias de Portugal recuou 1,41 pct para 2,239 euros por acção, após a divulgação dos resultados previsionais de 2011.

A eléctrica registou uma quebra de 2,8 pct nas vendas de electricidade em Portugal, que foi parcialmente compensada pelo bom desempenho no Brasil

"Saíram em linha com o esperado pelos analistas, mas são números maus, porque dão conta de uma queda no mercado ibérico", afirmou Fátima Frazão.

* Pela positiva, a banca superou o desempenho positivo do sector a nível europeu, cujo índice STXE 600 fechou a ganhar 1,74 pct.

O Millennium bcp ganhou 1,12 pct para 0,181 euros, o BPI subiu 2,5 pct para 0,573 euros e o Banco Espírito Santo valorizou 4,55 pct para 1,610 euros.

O corte do rating de sete bancos nacionais, pela agência de notação financeira Standard & Poor's, foi ignorado pelos investidores, uma vez que era já esperado.

"Já estava incorporado pelo mercado. A Standard & Poor's limitou-se a ajustar o seu rating ao das outras agências", disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* Outro 'peso pesado', a Portugal Telecom, valorizou 0,09 pct para 4,31 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu 0,95 pct para 13,225 euros por título.

* Esta manhã, a atenção dos investidores esteve voltada para o regresso de Portugal ao mercado primário de dívida, com um leilão em que colocou 3.000 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 12 meses.

O Tesouro conseguiu, assim, colocar o valor máximo do intervalo indicativo anunciado pelo Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP), cujo range era de entre 2500 a 3000 ME, com as taxas de juro a cair face aos leilões interiores.

Além do custo para o Estado ter baixado, a dívida portuguesa teve forte procura, o que indicia que os investidores ignoraram o recente corte do rating do país por parte da Moody's.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a cair, descendo abaixo da fasquia dos 12 pct pela primeira vez desde 11 de Setembro do ano passado.

A 'yield' segue nos 11,957 pct, face a 12,1 pct no final do dia de ontem, com o bom resultado do leilão de hoje a ajudar a dissipar receios em relação à situação do país.

A 'troika' internacional começou hoje a realizar a terceira avaliação do programa de assistência externa a Portugal, com os analistas a demonstrarem-se optimistas em relação ao resultado deste processo.

Já a taxa de juro das congéneres italianas e espanholas estão a subir. A primeira segue para 5,75 pct face aos 5,58 pct no fecho de ontem e a segunda encontra-se nos 5,46 pct, face a 5,31 pct.

* Além Atlântico, o Nasdaq ganha 0,96 pct, enquanto o Dow Jones recua 0,16 pct, com os investidores cautelosos após a divulgação de indicadores macroeconómicos nos Estados Unidos e com os receios em relação à situação grega

* As cotações do petróleo nos mercados internacionais seguem em máximos de seis meses, com receios em relação a cortes de fornecimento por parte do Irão -- entretanto desmentidos pelo Governo de Teerão - e por inventários abaixo do previsto nos Estados Unidos.

O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 1,08 pct para 118,62 dólares, enquanto o do Nymex, para entrega em Março, avança 0,96 pct para 101,7 dólares. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)