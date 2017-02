LISBOA, 16 Fev A queda dos títulos da banca, da Jerónimo Martins e da Portugal Telecom dita a tendência negativa da bolsa portuguesa, em linha com as pares europeias, que se ressentem de mais um atraso na aprovação de um crucial segundo pacote de ajuda financeira à Grécia, segundo operadores.

"Hoje os mercados estão todos negativos, por isso parece-me natural o PSI20 estar a cair, a corrigir das subidas deste mês", disse Emanuel Vieira, trader da Golden Broker.

"Para além da banca, estão a contribuir também muito para a queda do PSI os pesos pesados Jerónimo Martins e Portugal Telecom", acrescentou.

* Na bolsa portuguesa, o PSI20 perde 1,59 pct para 5.567,38 pontos, com os 20 títulos no vermelho, tendo sido negociados 22 milhões de acções ou 12,9 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp perde 3,31 pct para 0,175 euros, o BPI recua 1,75 pct para 0,563 euros e o Banco Espírito Santo desce uns mais ligeiros 0,12 pct para 1,608 euros.

"O BCP e o BPI estão mais expostos à questão da Grécia, enquanto o BES não é tão directamente afectado", referiu Emanuel Vieira.

O índice europeu DJ Stoxx para a banca cai 1,56 pct.

* A Portugal Telecom desvaloriza 1,76 pct para 4,234 euros e a Jerónimo Martins cede 2 pct para 12,96 euros.

* Em contraciclo, a Cimpor ganha 0,28 pct para 5,085 euros e a Mota-Engil soma 1,205 euros.

* Os mercados bolsistas europeus caem entre 0,7 pct e 2,95 pct, com o sector financeiro a ser o mais castigado pelo tombo nos resultados trimestrais do SocGen.

O segundo maior banco francês cotado viu o seu lucro líquido ter uma queda homóloga de 88,6 pct, no quarto trimestre de 2011, penalizado por activos tóxicos no seu banco de investimento e por 'writedowns' em relação à dívida grega.

* A minar o sentimento dos investidores está mais um atraso na aprovação do novo pacote de ajuda financeira à Grécia, agora adiado para a cimeira europeia de segunda-feira. Em cima da mesa está a possibiliadde de adiar parte ou a totalidade do segundo empréstimo grego até às eleições de Abril.

Esta notícia, exclusiva da Reuters, reacendeu os receios de um 'default' desordenado na Grécia, que enfrenta um montante avultado de 14.500 milhões de euros (ME) em amortizações de dívida já no próximo dia 20 de Março.

"O sentimento de risco depressa se tornou negativo, com os investidores a perderem a paciência com a situação da Grécia", disse o estrategista da IG Markets, Stan Shamu.

"Na verdade parece tudo uma grande confusão, no entanto ficou claro que a Alemanha parece estar muito mais aberta à Grécia poder entrar em 'default', enquanto a Grécia sente que está a ser vitimizada por uma austeridade muito severa e a ser alvo de uma linguagem demasiado derrogatória", realçou.

* O euro cede 0,67 pct para 1,2980 dólares, em mínimos de três semanas.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a cair, voltando a estar abaixo da fasquia dos 12 pct pela primeira vez desde 11 de Setembro do ano passado.

O prémio que os investidores exigem para deter dívida pública portuguesa a dez anos segue estável nos 11,98 pct face ao final do dia de ontem.

Ontem, Portugal colocou, no mercado primário de dívida pública, o montante máximo indicativo de 3.000 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 12 meses, com as taxas de juro a cair face aos leilões interiores.

A 'troika' iniciou ontem a sua terceira avaliação do programa de assistência externa a Portugal, com os analistas a demonstrarem-se optimistas em relação ao resultado deste processo.

* Já a taxa de juro da congénere italiana sobe para 5,76 pct de 5,75 pct ontem enquanto a da espanhola se mantém estável em redor de 5,46 pct.

* Os futuros norte-americanos do Nasdaq e do Dow Jones recuam menos de 0,5 pct, a fazer antever uma abertura de Wall Street em leve queda.

Antes do 'toque do sino' em Nova Iorque, serão conhecidos dados sobre as licenças de construção, em Janeiro, e o pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada.

* O preço do petróleo estabilizou hoje após os máximos de vários meses registados na sessão anterior, nos mercados internacionaos. O efeito de queda devido ao receio de 'default' da Grécia está a ser contrabalançado pelo aumento de risco de interrupções no fornecimento do Médio Oriente à Europa, na sequência das tensões criadas pelo programa nuclear iraniano.

O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,06 pct para 119 dólares enquanto o do Nymex, para entrega em Março desce 0,7 pct para 101,08 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima)