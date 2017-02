LISBOA, 17 Fev A bolsa portuguesa segue com a menor valorização das praças europeias, com os títulos do sector energético a travarem o movimento de recuperação dos bancos, com o BES a disparar mais de 6 pct, disseram dealers.

"O BES é o único banco português que não tem exposição directa à Grécia", adiantou um corretor que não quis ser identificado, em Lisboa.

Para Alfredo Mendes, trader do Banco Best, "o BES foi o que mais desvalorizou recentemente, por isso é normal que reaja assim agora".

Realçou que "em termos de movimentos especulativos, o BES tem estado a reagir mais tarde que o BCP ou o BPI", num cenrário que "à semelhança do sector na Europa, os títulos da banca estão mais voláteis do que nunca".

* O Banco Espírito Santo valoriza 6,5 pct para 1,736 euros, tendo tocado o máximo de três meses em 1,748 euros, o Millennium bcp soma 2,33 pct para 0,176 euros e o BPI ganha 3,32 pct para 0,592 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector avança 1,79 pct.

* A Brisa avança 2,39 pct para 2,437 euros, a Portugal Telecom soma 1,02 pct para 4,243 euros e a Sonae valoriza 1,55 pct para 0,458 euros.

* A travar uma maior subida do PSI20, a EDP-Energias de Portugal recua 0,71 pct para 2,231 euros e a EDP Renováveis cede 1,32 pct para 4,277 euros e a Galp Energia perde 0,78 pct para 12,75 euros.

* O índice de referência português, o PSI20 ganha 0,39 pct para 5.626,73 pontos, com 14 títulos em alta e seis em queda, tendo-se transaccionado 74,6 milhões de acções, ou 41,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.636 pontos e aconselham uma postura estável aos investidores, explicando que "aguarda-se pelo fim do actual movimento de correcção".

Segundo Gualter Pacheco, trader da Gobulling, frisou o facto da praça portuguesa ser a que menos beneficia da maior confiança dos investidores quanto a acordo para o segundo pacote de ajuda à Grécia.

O porta-voz do Executivo grego afirmou ontem que o segundo pacote de resgate pode estar concluído na próxima segunda-feira, dia em que o Eurogrupo se volta a reunir.

* Os principais índices europeus seguem em máximos de seis meses e meio, com ganhos entre 0,4 pct e 1,5 pct, com a praça de Atenas a avançar 4,6 pct.

* Também a moeda europeia beneficia do fim do impasse na Grécia e aprecia 0,3 pct para 1,3173 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos sobem para 12,37 pct de 12,27 pct no final do dia de ontem, após várias sessões de quedas consecutivas.

Já as taxas de juro das congénere italianas e espanholas seguem a descer. A primeira recua para 5,6 pct de 5,7 pct ontem e a segunda desce para 5,3 pct de 5,4 pct.

* Os futuros do Dow Jones ganham 0,28 pct e os do Nasdaq descem 0,1 pct, fazendo antever um abertura indefinida nos mercados norte-americanos.

* O contrato do Brent para entrega em Abril cai 0,14 pct para 119,95 dólares e o do Nymex, para entrega em Março , avança 0,61 pct para 102,95 dólares.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)