LISBOA, 22 Fev A parceria da China Sate Grid -- 'utility' número 1 mundial que se tornou o mais accionista da REN-Redes Energéticas Nacionais -- vai dar o necessário 'músculo' financeiro à empresa portuguesa e capacidade para crescer, disse o Chief Executive Officer (CEO) da REN.

"Através destes acordos (...) a REN ganha dois novos parceiros estratégicos -- a China State Grid e a Omã Oil -- através dos quais assegura uma estrutura accionista sólida para o longo prazo, que vai aumentar a nossa capacidade para crescer e criar valor", disse Rui Cartaxo.

Acrescentou que, com a entrada dos chineses, que traz uma linha de financiamento de 1.000 milhões de euros (ME) do China Development Bank, a REN fica com as suas necessidades de financiamento cobertas "por vários anos".

Acrescentou que a parceria com a Omã Oil "é uma porta de entrada para o Médio Oriente", bem como para uma maior utilização das suas insfraestruturas no mercado ibérico.

A alienação de 40 pct da REN faz parte de um ciclo de privatizações em Portugal, visando liberalizar e aumentar a concorrência neste sector -- uma das exigências da 'troika' no 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Estado vai encaixar 592 ME com a venda de 40 pct da REN, tendo a China State Grid sido seleccionada para comprar 25 pct e a Omã Oil 15 pct, o que representa um prémio médio de 33,8 pct.

A Omã Oil pagará 2,56 euros por acção e a China State Grid 2,9 euros, sendo que a empresa chinesa tem o compromisso de bancos chineses para providenciarem linhas de financiamento de 1.000 ME à REN a taxas de juro baixas.

O Estado português detém actualmente 51 pct da REN, que é a operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal.

O maior accionista privado da REN-Redes Energéticas Nacionais é a EGF-GCF (Logoplaste) com 8,4 pct, seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP-Energias de Portugal , a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct. (Por Filipa Cunha Lima e Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)