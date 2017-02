LISBOA, 21 Fev A bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, arrastada pelas perdas da banca e da Galp Energia, em sintonia com uma Europa pressionada pela tomada de mais-valias após os ganhos registados ontem, disseram traders.

* As praças europeias fecharam com quedas de entre 0,21 e 0,58 pct, corrigindo das subidas da sessão de ontem para máximos de sete meses, quando o optimismo em relação ao fecho do acordo para o segundo resgate grego levou os índices a máximos de sete meses.

Em Atenas, o índice grego ATG perdeu 3,47 pct, mais do que as congéneres europeias.

* Segundo traders, as descidas deveram-se à tomada de mais-valias e à consciência de que embora o acordo alcançado ontem reduza o risco de um colapso caótico da Grécia, o fantasma helénico continua a pairar sobre a Zona Euro.

"Embora este acordo seja positivo para os investidores, não resolve o problema de forma definitiva, uma vez que as perspectivas económicas para a Grécia continuam incertas. Este contexto leva os investidores a reduzirem a sua exposição", referiu Jerome Vinerier, da IG Markets.

* Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram ontem o segundo pacote de ajuda externa à Grécia, de 130.000 milhões de euros (ME), crucial para que o país evite um 'default' caótico em Março, depois de terem persuadido o credores privados a aceitarem perdas maiores e o Executivo de Atenas a implementar maiores cortes.

"Conseguimos contornar o iceberg mas não saímos do gelo. Não há planos de crescimento na Grécia. Até vermos um caminho de crescimento, a confiança vai-se esfumando", referiu Justin Urquhart Stewart, director no Seven Investment Management.

Depois de 13 horas de reunião, o Eurogrupo conseguiu finalizar as medidas de corte da dívida grega para 120,5 pct do Produto Interno Bruto (PIB) até 2020.

Um relatório preparado por especialistas da União Europeia (UE), do Banco Central Europeu (BCE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) frisava que, caso a Grécia não implemente as reformas económicas e os cortes de despesa necessários, a sua dívida atingiria os 160 pct do PIB em 2020.

* Apesar das incertezas sobre a Grécia nos mercados accionistas, o euro segue a ganhar 0,13 pct para 1,3261 dólares, a inverter a tendência negativa do meio da sessão.

* O índice de referência português PSI20 desceu 0,7 pct para 5601,69 pontos, com 13 cotadas em queda, seis em alta e uma estável.

Negociaram-se 68,6 milhões de títulos na NYSE Euronext Lisbon, no valor de 61,4 milhões de euros (ME), com a bolsa a 'meio gás' em dia de Carnaval.

* A banca destacou-se pela negativa, com o Millennium bcp a recuar 1,14 pct para 0,174 euros, o BPI a cair 2,15 pct para 0,591 euros e o Banif a deslizar 1,72 pct para 0,342 euros por acção.

O Banco Espírito Santo foi a excepção a esta maré negativa, com uma subida de 0,35 pct para 1,726 euros.

* Também a penalizar o índice, a Galp Energia recuou 2,06 pct para 12,605 euros, a Jerónimo Martins desvalorizou 0,54 pct para 12,9 euros e a EDP-Energias de Portugal perdeu 0,18 pct para 2,24 euros.

A eléctrica nacional deu ontem, em Assembleia Geral de accionistas, o 'OK' à China Three Gorges (CTG) para comprar os 21,35 pct que o Estado alienou da EDP, numa privatização em que os chineses se tornam o maior 'stakeholder' e parceiro estratégico..

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a dez anos cai para 5,44 pct de 5,48 pct ontem e a das congéneres espanholas recua para 5,11 pct versus 5,19 pct.

Já a 'yield' das OT portuguesas a 10 anos sobe para 12,33 pct de 12,29 pct na sessão anterior.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq seguem a valorizar, respectivamente, 0,31 pct e 0,18 pct, com os investidores animados pelo acordo do 'bailout' grego e com os resultados de várias empresas.

* O contrato do Brent para entrega em Abril ganha 0,42 pct para 120,56 dólares e o do Nymex para entrega em Março avança 1,39 pct para 104,67 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)