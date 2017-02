* Vendas REN, EDP asseguram 60 pct receitas privatização previstas bailout Portugal

* Linha financiamento China cobre necessidades financiamento REN por vários anos

* Parceria Omã Oil abre portas Médio Oriente à REN (Acrescenta informação adicional)

Por Filipa Cunha Lima e Filipe Alves

LISBOA, 22 Fev O programa de privatizações que Portugal tem em curso é crucial para o financiamento da economia portuguesa, e as alienações das posições do Estado nas energéticas EDP e já correspondem a 60 pct do encaixe previsto no 'bailout' até 2013, disse o ministro das Finanças, Vitor Gaspar.

"As receitas provenientes das privatizações (de 40 pct da) REN e (de 21,35 da) EDP-Energias de Portugal correspondem a cerca de 60 pct das receitas de privatização previstas no programa de ajustamento ('bailout')", disse o ministro das Finanças.

"Estas operações têm uma contribuição significativa para o financiamento da economia portuguesa, tanto directa, como indirectamente", frisou, acerca destas privatizações, previstas no 'resgate financeiro' da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) até 2013.

Foram hoje assinados os contratos da venda de 40 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais tendo a China State Grid -- maior 'utility' mundial -- sido seleccionada para comprar 25 pct e a Omã Oil 15 pct.

A Omã Oil pagará 2,56 euros por acção e a China State Grid 2,9 euros, o que representa prémios elevados de 23 pct e 40 pct, respectivamente. O Estado vai encaixar 592 ME com esta alienação da REN -- operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal.

A China State Grid assegurou ainda o compromisso do China Development Bank (CBD) chinês para providenciar linhas de financiamento de 1.000 ME à REN a taxas de juro baixas.

A alienação de 40 pct da REN e de 21,35 pct da EDP fazem parte de um ciclo de privatizações em Portugal, visando liberalizar e aumentar a concorrência neste sector -- uma das exigências da 'troika' no 'bailout' de Portugal.

O Governo português deu, no final do ano passado, o 'tiro de partida' de um vasto programa de privatizações com a venda de 21,35 pct da EDP à China Three Gorges (CTG) por 2.693 ME, ou seja, um prémio 54 pct.

Àquele valor acrescem 2.000 ME para a empresa chinesa comprar posições minoritárias em parques eólicos da EDP, bem como havendo o compromisso de bancos chineses 'abrirem' uma linha de financiamento de 2.000 ME.

O Governo pôs fim às 'golden-shares' e direitos especiais que o Estado tinha em cotadas como a EDP e a Portugal Telecom (PT) e quer privatizar parcelas ou todo o capital de empresas como a Galp Energia, TAP-Air Portugal, ANA, CTT, Águas de Portugal e a um canal da televisão pública RTP.

Após esta privatização da REN, o Estado português fica com 11 pct do capital, visando alienar esta tranche numa Oferta Pública de Venda (OPV), quando as condições do mercado de capitais forem mais favoráveis. O Estado detém ainda 5 pct da EDP, mas em obrigações convertíveis em acções.

CHINA STATE GRID DÁ MÚSCULO FINANCEIRO REN

A China Sate Grid vai tornar-se o maior accionista da REN, dando o necessário 'músculo' financeiro à empresa portuguesa e capacidade para crescer, disse o Chief Executive Officer (CEO) da REN.

"Através destes acordos (...) a REN ganha dois novos parceiros estratégicos -- a China State Grid e a Omã Oil -- através dos quais assegura uma estrutura accionista sólida para o longo prazo, que vai aumentar a nossa capacidade para crescer e criar valor", disse Rui Cartaxo.

Para além da China State Grid com 25 pct e da Omã Oil com 15 pct, a REN é ainda detida em 11 pct pelo Estado, 8,4 pct pela EGF-GCF (Logoplaste), seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP, a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct.

O CEO da REN acrescentou que, com a linha de financiamento de 1.000 ME do China Development Bank, a REN fica com as suas necessidades de financiamento cobertas "por vários anos", prevendo que aquela seja negociada "ainda esta semana".

"Penso que a muito curto prazo teremos fechadas as condições detalhadas desta linha de crédito", acrescentou.

"Com esta linha de crédito, mesmo não contando com outras intenções de financiamento que nos chegaram por via de outros bancos chineses que não o CDB, a REN fica com uma situação extremamente confortável durante os próximos anos. Estamos a falar de vários anos", destacou.

Adiantou que recebeu "intenções de três bancos asiáticos, importantes, que não têm o mesmo grau de 'comitment', mas que vão eventualmente levar esse valor para outro patamar".

O CEO da REN tinha anteriormente referido que as necessidades de financiamento da REN estavam cobertas até Setembro de 2013.

A dívida líquida da REN situou-se em 2.322 ME no final de Setembro de 2011, face a 2.173 ME em igual período de 2010, com uma maturidade média de 4,15 anos.

A operadora prevê um capex de 3.200 ME até 2016.

Para Lui Zhenya, presidente da China State Grid, "a assinatura deste acordo é muito importante para promover o desenvolvimento sustentável da REN e expandir a cooperação dos dois países e promover trocas comerciais entre os dois países".

Realçou o facto da influência da REN nos países de expressão portuguesa em África e na Amérca do Sul ser "uma vantagem complementar".

OMÃ OIL VÊ MAIS NEGÓCIOS ENTRE OS DOIS PAÍSES

O CEO da Omã Oil vê esta entrada no operador português como um importante marco para mais empresas omanitas fazerem negócios com congéneres portuguesas.

Adiantou que a REN "é uma empresa lucrativa com um excelente 'track record' e potencial de crescimento".

"Este marco vai ser um 'despoletador' para mais negócios entre empresas de Omã e portuguesas", disse Ahmed al Wahaibi, CEO da Omã Oil, na assinatura do contrato com a REN.

Nasser Al Jashmi, chairman da Omã Oil, referiu que esta aquisição "está em linha com a estratégia da empresa de expandir e diversificar os seus crescentes portfolios de investimento, local e internacionalmente".

Para o CEO da REN, esta parceria com a Omã Oil "é uma porta de entrada para o Médio Oriente", bem como para uma maior utilização das suas infraestruturas no mercado ibérico.

A parceria estratégica entre a REN e a Oman Oil está focada no negócio do gás natural, àrea em que a REN congelou o investimento em 2011, alegando uma remuneração abaixo do custo de capital da empresa.

Este 'enlace' prevê também a expansão da operadora portuguesa para Oman até ao final de 2012 e para outros países do Gulf Cooperation Council (GCC), que inclui o Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia e os United Arab Emirates (UAE) -- Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah e Fujairah -- em 2013. (Por Filipa Cunha Lima e Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)