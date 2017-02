Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 23 Fev A entrada da China State Grid (CSG) como maior accionista da REN-Redes Energéticas Nacionais reforça decisivamente a capacidade de financiamento da REN, permitindo acelerar o crescimento nos alvos prioritários Brasil, Angola e Moçambique, disse um executivo da CSG, 'utility' líder mundial.

O acordo para a compra de 25 pct da REN pela CSG, no âmbito de uma privatização prevista no 'bailout' a Portugal, prevê linhas de financiamento de 1.000 milhões de euros (ME) a taxas de juro baixas pelo China Development Bank (CBD).

"Outros bancos mostraram interesse no refinaciamento da REN, não só bancos chineses, mas também internacionais. Nós queremos ser um parceiro estratégico e ajudar a REN a crescer melhor e mais rapidamente", disse aquele executivo da CSG, sinalizando que na calha estarão mais linhas de financiamento, sem dar mais pormenores.

Ontem, o Chief Executive Officer (CEO) da REN, Rui Cartaxo, disse que a linha de financiamento do CDB 'estica' a cobertura das necessidades de financimanto da REN em vários anos face ao limite temporal de Setembro de 2013 estimado anteriormente.

A dívida líquida da REN situou-se em 2.322 ME no final de Setembro de 2011, face a 2.173 ME em igual período de 2010, com uma maturidade média de 4,15 anos. A operadora prevê um capex de 3.200 ME até 2016.

"Antes de mais, queremos discutir com a REN formas de melhorar o seu refinanciamento. Queremo-nos certificar que a REN tem 'back up' financeiro", disse o executivo da CSG, num encontro com jornalistas.

"Depois, a nossa prioridade é ajudar a REN a expandir o seu negócio para países de expressão portuguesa, como Angola, Moçambique e Brasil", acrescentou, exemplificando: "gostariamos de convidar a REN a ser um parceiro, como 'service provider', connosco no Brasil".

"A dívida da REN não é significativa para a CSG, cujo capex ascende a 35.000 ME por ano", salientou.

Foram ontem assinados os contratos da venda de 40 pct da REN, tendo a SGCC -- maior 'utility' mundial em capacidade instalada -- sido seleccionada para comprar 25 pct e a Omã Oil 15 pct.

A CSG pagará 2,9 euros por acção da REN e a Omã Oil 2,56 euros, o que representa prémios elevados de 40 pct e 23 pct, respectivamente. O Estado vai encaixar 592 ME com esta alienação da REN -- operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal.

"Se é um prémio razoável ou não, depende da perspectiva temporal", disse o executivo, frisando: "nós queremos ser um investidor estratégico de longo prazo na REN".

Afirmou que está confortável com esta participação de 25 pct e a CSG "não procurará uma posição de controlo" da operadora portuguesa.

A alienação de 40 pct da REN faz parte de um ciclo de privatizações em Portugal, visando liberalizar e aumentar a concorrência neste sector -- uma das exigências da 'troika' no 'bailout' de Portugal.

O Governo português deu, no final do ano passado, o 'tiro de partida' de um vasto programa de privatizações com a venda de 21,35 pct da EDP à China Three Gorges (CTG) por 2.693 ME, ou seja, um prémio 54 pct.

Àquele valor acrescem 2.000 ME para a empresa chinesa comprar posições minoritárias em parques eólicos da EDP, bem como havendo o compromisso de bancos chineses 'abrirem' uma linha de financiamento de 2.000 ME.

O Governo pôs fim às 'golden-shares' e direitos especiais que o Estado tinha em cotadas como a EDP e a Portugal Telecom (PT) e quer privatizar parcelas ou todo o capital de empresas como a Galp Energia, TAP-Air Portugal, ANA, CTT, Águas de Portugal e a um canal da televisão pública RTP.

Após esta privatização da REN, o Estado português fica com 11 pct do capital, visando alienar esta tranche numa Oferta Pública de Venda (OPV), quando as condições do mercado de capitais forem mais favoráveis. O Estado detém ainda 5 pct da EDP, mas em obrigações convertíveis em acções.

Para além da SGCC com 25 pct e da Omã Oil com 15 pct, a REN é ainda detida em 11 pct pelo Estado, 8,4 pct pela EGF-GCF (Logoplaste), seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP, a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)