LISBOA, 23 Fev A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, tal como as congéneres europeias, penalizadas pelas previsões mais pessimistas do que o esperado da Comissão Europeia (CE) sobre o andamento económico na Zona Euro, segundo operadores.

* O índice de referência nacional PSI20 cai 1,38 pct para 5520,03 pontos, com 18 cotadas em terreno negativo e apenas duas -- Semapa e Portucel -- a valorizarem.

Em mais uma sessão de fraca liquidez, na semana do Carnaval, negociaram-se 74,4 milhões de títulos, ou 45,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A CE divulgou hoje que a economia portuguesa deverá contrair 3,3 pct em 2012, uma queda mais profunda que a previsão avançada em Novembro e pior que as estimativas do Banco de Portugal e do Governo, que apontam, respectivamente, para 3,1 pct e 3 pct.

Para o conjunto da Zona Euro, as previsões de Bruxelas apontam para uma descida de 0,3 pct, no que será a segunda recessão no espaço de três anos.

* A banca volta a liderar as quedas no índice nacional, pressionada pela tomada de mais-valias e a acompanhar a tendência negativa na Europa, com o índice DJ Stoxx para o sector a cair o,34 pct.

"O Commerzbank apresentou resultados piores do que o esperado e a banca alemã está em queda. Os bancos portugueses estão a corrigir depois das subidas em Janeiro, que aparentemente não foram tão sustentáveis como se pensava", disse Gualter Pacheco, trader da Go Bulling, no Porto.

O Millennium bcp desvaloriza 3,61 pct para 1,444 euros, o Banco Espírito Santo perde 2,32 pct para 1,641 euros, o BPI desliza 3,65 pct para 0,555 euros e o Banif desce 2,08 pct para 0,33 euros.

* Também a penalizar o PSI20, a Portugal Telecom recua 2,54 pct para 4,02 euros, a Jerónimo Martins perde 0,23 pct para 13,04 euros e a Galp Energia corrige parcialmente dos ganhos de ontem, com uma queda de 0,78 pct para 12,78 euros.

* A Brisa recua 4,28 pct para 2,30 euros e a EDP-Energias de Portugal desvaloriza 1,7 pct para 2,194 euros por acção.

* Na Europa, as principais bolsas caem entre 0,1 pct e 1,8 pct, com dados macro favoráveis na Alemanha a impedir maiores quedas na bolsa germânica, que recua 0,6 pct.

O índice alemão Ifo -- que mede o clima de negócios -- subiu para 109,6 em Fevereiro de 2012, acima dos 108,8 estimados pelos analistas.

* Apesar das previsões macroeconómicas divulgadas por Bruxelas, a moeda única europeia segue a valorizar face à divisa norte-americana, com uma subida de 0,39 pct para 1,3299 dólares, após ter atingido, esta manhã, máximos de dois meses e meio face à moeda norte-americana.

"Os investidores parecem ter posto de lado, para já, as preocupações em relação à Grécia e à capacidade do país implementar as reformas necessárias, e hoje parecem olhar apenas para as economias", explicou João de Deus, trader da DIF Broker.

* Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram recentement um segundo pacote de ajuda externa à Grécia de 130.000 ME, crucial para evitar um 'default' desordenado em Março.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos sobem para 5,53 pct de 5,51 pct ontem e as espanholas recuam para 5,06 pct, de 5,10 pct.

A 'yield' das OT portuguesas a 10 anos também sobe ligeiramente para 12,61 pct de 12,58 pct na sessão anterior.

* Em Wall Street, o Dow Jones cai 0,18 pct e o Nasdaq recua 0,06 pct.

* O contrato do Brent para entrega em Abril ganha 0,52 pct para 123,56 dólares enquanto o do Nymex para o mesmo mês recua 0,21 pct para 106,05 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)