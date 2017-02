LISBOA, 23 Fev A Bolsa portuguesa fechou em queda, arrastada por uma Europa que foi 'fustigada' pelo renovado pessimismo de Bruxelas quanto ao crescimento na zona-euro, mas com a REN-Redes Energéticas Nacionais a destacar-se em alta beneficiando da entrada do gigante China State Grid (CSG) no seu capital, segundo dealers.

* As principais bolsas europeias fecharam com tendência negativa -- com excepção de Londres, que ganhou 0,36 pct -- pressionadas pelo 'outlook' negativo da Zona Euro e pelos resultados inferiores ao previsto de alguns bancos europeus.

* No caso de Portugal, a Comissão Europeia divulgou hoje que a economia portuguesa deverá contrair 3,3 pct em 2012, uma queda mais profunda que a previsão avançada em Novembro. É também um valor mais pessimista que as estimativas do Banco de Portugal e do Governo, que apontam, respectivamente, para descidas de 3,1 pct e 3 pct.

Para o conjunto da Zona Euro, as previsões de Bruxelas apontam para uma descida de 0,3 pct, no que será a segunda recessão no espaço de três anos.

* A divulgação destes números serviu de pretexto para a tomada de mais-valias por parte dos investidores, segundo dealers.

"Deu às pessoas uma razão muito fácil para dizer: fiz o meu lucro, muito obrigado", disse Erich Hauser, analista do Credt Suisse.

"Continua a existir uma liquidez imensa nos mercados (...) que está à espera de oportunidades de investimento sustentáveis", referiu, por sua vez, Gregor Kuhn, da IG Markets, em Duesseldorf.

* A banca foi um dos sectores mais penalizados pelo pessimismo em relação à performance da Zona Euro, bem como pela apresentação de resultados inferiores ao previsto por parte do Commerzbank e do Credit Agricole.

Em consequência, o índice DJ Stoxx para o sector da banca europeia caiu 0,77 pct.

* A impedir maiores perdas, o índice alemão Ifo -- que mede o clima de negócios -- subiu para 109,6 em Fevereiro de 2012, acima dos 108,8 estimados pelos analistas.

* Na bolsa portuguesa, o índice de referência PSI20 caiu 1,82 pct para 5.496,08 pontos, com 19 cotadas em queda e apenas uma -- a energética REN -- a fechar à tona da água.

A liquidez foi superior à das últimas sessões, tendo-se negociado 155,7 milhões de títulos, no valor de 91,6 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca acentuou as perdas ao longo da sessão, acompanhando a tendência das congéneres e a ser pressionada pela tomada de mais-valias após o 'rally' que se seguiu à apresentação dos resultados anuais de 2011.

"O Commerzbank apresentou resultados piores do que o esperado e a banca alemã está em queda. Os bancos portugueses estão a corrigir depois das subidas em Janeiro, que aparentemente não foram tão sustentáveis como se pensava", disse Gualter Pacheco, trader da Go Bulling, no Porto.

O Millennium bcp desvalorizou 4,82 pct para 0,158 euros, o Banco Espírito Santo perdeu 3,27 pct para 1,625 euros, o BPI deslizou 5,38 pct para 0,545 euros e o Banif desceu 3,56 pct para 0,325 euros.

* Também a penalizar o PSI20, o 'peso pesado' Portugal Telecom recuou 3,63 pct para 3,98 euros, a Jerónimo Martins perdeu 0,34 pct para 13,02 euros e a Galp Energia corrigiu ligeiramente dos ganhos de ontem, com uma queda de 0,43 pct para 12,825 euros.

* A concessionária Brisa recuou 4,11 pct para 2,31 euros e a EDP-Energias de Portugal desvalorizou 1,88 pct para 2,19 euros por acção.

* A excepção à maré negativa foi a energética REN, que fechou à tona da água, a ganhar 0,05 pct para 2,12 euros por acção, a beneficiar da entrada da chinesa State Grid no seu capital.

A energética chinesa, que passou a controlar 35 pct do capital da REN, traz consigo uma linha de crédito concedida pela banca chinesa que permitirá suprir as necessidades de refinanciamento da empresa durante os próximos anos.

* Apesar das previsões macroeconómicas divulgadas por Bruxelas, a moeda única europeia segue a valorizar face à divisa norte-americana, com uma subida de 0,45 pct para 1,3306 dólares, após ter atingido, esta manhã, máximos de dois meses e meio face à moeda norte-americana.

"Os investidores parecem ter posto de lado, para já, as preocupações em relação à Grécia e à capacidade do país implementar as reformas necessárias, e hoje parecem olhar apenas para as economias", explicou João de Deus, trader da DIF Broker.

* Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram recentement um segundo pacote de ajuda externa à Grécia de 130.000 ME, crucial para evitar um 'default' desordenado em Março.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos sobem para 5,54 pct de 5,51 pct ontem e as espanholas recuam para 5,08 pct, de 5,10 pct.

A 'yield' das OT portuguesas a 10 anos também recua ligeiramente para 12,56 pct, de 12,58 pct na sessão anterior.

* Em Wall Street, o Dow Jones ganha 0,34 pct e o Nasdaq sobe 0,58 pct, após a divulgação de dados macroeconómicos favoráveis os Estados Unidos.

* O contrato do Brent para entrega em Abril caiu 0,12 pct para 122,75 dólares enquanto o do Nymex para o mesmo mês sobe 0,56 pct para 106,68 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)