LISBOA, 24 Fev Os resultados encorajadores de várias empresas deram força às bolsas europeias na sessão de hoje e a praça portuguesa não foi excepção, com o índice PSI20 a ser suportado nas subidas da Galp Energia e da banca, disseram traders.

* As praças europeias fecharam com ganhos entre 0,19 pct e 0,81 pct, excepto Londres, que recuou 0,05 pct, e Madrid que fechou inalterado face a ontem. Os ganhos da maioria dos mercados bolsistas na Europa só não foram superiores devido à persistência dos receios sobre a capacidade de a Grécia honrar as duras condições do segundo acordo de 'bailout'.

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, disse hoje não está excluída a possibilidade da Grécia necessitar de mais assistência financeira até 2020.

"Foi uma semana muito mais longa do que nos dirá o gráfico de um dos principais índices. Creio que é muito difícil determinar qual o sentimento do mercado neste momento", disse Will Hedden, trader da IG Markets, de Londres.

"A Grécia teve o seu segundo resgate aprovado e já se fala de um terceiro. Os mercados estão inclinados para um 'sell off', mas ao mesmo tempo estão a atingir novos máximos e os investidores estão claramente à procura de oportunidades", frisou.

Acrescentou: "a especulação sobre fusões e aquisições regressou em vários sectores e é bastante encorajadora, uma vez que sabemos que muitas grandes empresas estão 'sentadas' em grandes quantidades de dinheiro desde que começou a turbulência nos mercados".

Os investidores receberam com bons olhos os resultados anuais da Telecom Itália e da BASF, mas apesar destes e de outros sinais positivos, continuam cautelosos devido à incerteza em relação à eventual necessidade de um terceiro resgate à Grécia.

"Este 'rally' tem mais para dar. Os resultados têm estado a sair de forma muito aceitável", disse, por sua vez, Alec Letchfield, da HSBC Asset Management.

O sector financeiro e a moeda única europeia foram os que mais beneficiaram do optimismo em torno da operação de injecção de liquidez pelo Banco Central Europeu (BCE) de cerca de 500 mil milhões de euros (ME) em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro, agendada para quarta-feira.

"Assistimos a quedas nos últimos três dias e estamos agora a recuperar. Há um optimismo quanto aos resultados de empresas e quanto à operação de refinanciamento do BCE, que vem ajudar os activos de risco através de uma enorme injecção de liquidez no mercado", frisou Koen de Leus, estrategista no KBC Securities.

* O euro valoriza 0,65 pct para 1,3460 dólares, tendo tocado máximos de vários meses face ao dólar, à libra esterlina e ao iene.

* O índice de referência português PSI20 subiu 1,12 pct para 5.557,74 pontos, com 17 cotadas em alta, duas em queda e uma estável, tendo sido negociados 96,5 milhões de títulos, ou 95,6 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"O mercado nacional valoriza com a Europa e beneficia ainda do fecho em alta dos mercados dos EUA, com a banca a recuperar do tombo de ontem, à espera da operação do BCE na próxima semana", disse João de Deus, trader da Dif Broker, em Lisboa.

* A banca portuguesa recuperou assim das fortes perdas das duas últimas sessões, com o Millennium bcp a ganhar 1,9 pct para 0,161 euros, o BPI a subir 1,28 pct para 0,552 euros e o Banco Espírito Santo a valorizar 1,48 pct para 1,649 euros.

* A liderar os ganhos e a dar gás ao índice, a Galp Energia valorizou 3,35 pct 13,255 euros, no dia em que a Sonangol admitiu estar interessada em negociar a compra da participação de 33 pct detida pela ENI na petrolífera portuguesa.

* Também a retalhista Jerónimo Martins impulsionou o índice português, com uma subida de 1,42 pct para 13,21 euros por acção, enquanto a Portugal Telecom fechou estável em 3,98 euros.

* A impedir uma maior subida da praça nacional, a EDP-Energias de Portugal cedeu 0,55 pct para 2,178 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos descem para 5,49 pct de 5,55 pct ontem enquanto as espanholas deslizam para 5,05 pct, face aos 5,08 pct de ontem.

A 'yield' das OT portuguesas a 10 anos recua para 12,805 pct, de 13,279 pct.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq ganham, respectivamente 0,15 pct e 0,32 pct, após a divulgação de indicadores económicos nos EUA.

O indicador da confiança dos consumidores da Universidade do Michigan, relativo a Fevereiro, subiu para 75,3, face a 72,5 em Janeiro, levando o Dow Jones a tocar máximos de 2008, em 12.992,78 pontos.

Porém, este valor animador foi assombrado pelos números das novas casas nos EUA, que caíram 0,9 pct entre Dezembro e Janeiro.

* O contrato do Brent para entrega em Abril sobe 0,59 pct para 124,36 dólares e o do Nymex para o mesmo mês ganha 0,58 pct para 108,47 dólares.

A subida do preço do petróleo nos mercados internacionais volta a espelhar as preocupações dos investidores quanto à tensão entre o Irão e o Ocidente.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)