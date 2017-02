* Lucro Cimpor cai 18 pct e fica aquém das previsões

* Cimpor propõe AG corte 19 pct dividendo bruto para 0,166 euros

* Brasil é 'motor' crescimento, Ibéria e Egipto continuam cair (Acrescenta mais informação e cotação)

Por Patricia Rua

LISBOA, 28 Fev O lucro líquido atribuível da Cimpor teve uma queda homóloga maior do que esperado de 18 pct, em 2011, devido à subida dos custos financeiros, às imparidades em Espanha e ao reforço de provisões no Brasil, anunciou a Cimpor.

A líder dos cimentos em Portugal referiu que em 2011, o lucro caiu para 198,1 milhões de euros (ME), face aos 212,5 ME previstos pela média de três analistas.

"O registo de imparidades em Espanha, o reforço de provisões fiscais no Brasil e a subida dos encargos financeiros (essencialmente spreads) penalizam o resultado líquido, que diminuiu 18,1 pct para 198,por ação, o que corresponde a uma queda de 19 pct relativamente ao dividendo bruto referente ao exercício de 2010".

Explicou que os resultados financeiros ascederam a 80,9 ME de 60,6 ME no ano anterior, "devido ao aumento dos custos de funding do grupo, proveniente sobretudo dos incrementos nos spreads", tendo as Amortizações e Provisões aumentado 10,2 pct para 243,2 ME.

"Este incremento é basicamente explicado pelo registo de imparidades na atividade não cimenteira em Espanha (10 ME) decorrente da continuação das restruturações iniciadas em anos anteriores com vista a adequar as capacidades operacionais ao decréscimo de mercado e pelo reforço de Provisões no Brasil relativamente a processos de natureza fiscal (8 ME)", referiu.

O volume de negócios da Cimpor teve um aumento homólogo de 1,6 pct para 2.275,3 ME, suportado pelo comportamento favorável dos preços de venda na maioria dos mercados, enquanto as vendas de cimento e clínquer recuaram 2,7 pct para 27,5 milhões de toneladas.

"Apenas em três dos países onde está presente (Portugal, Espanha e Egito), a Cimpor diminuiu os seus volumes de negócios em 2011, precisamente nos que foram mais afetados pelas contingências do ano (crise da zona euro e Primavera Árabe)", realçou.

Frisou ainda que em termos cambiais, a desvalorização das principais moedas dos países onde o grupo está presente, com destaque para as depreciações da libra egípcia (-10,3 pct) e da lira turca (-16,8 pct), tiveram um impacto negativo superior a 10 ME EBITDA de 2011, que caiu 2,2 pct para 616 ME.

"Ou seja, expurgando o efeito cambial, o EBITDA de 2011 teria sido praticamente idêntico ao do ano anterior", disse.

A média prevista por aqueles analistas apontava para um volume de negócios de 2.279,4 ME e um EBITDA de 615,2 ME.

A Cimpor referiu que vai "propôr à Assembleia Geral a manutenção do nível de 'pay out', diminuindo o dividendo bruto para 0,166 euros o que corresponde a uma queda de 19 pct face ao dividendo bruto referente ao exercício de 2010".

Apesar dos resultados abaixo do esperado, as acções da Cimpor seguem na linha de água nos 5,034 euros, face à subida de 0,82 pct do índice PSI20.

A dívida líquida da Cimpor atingiu, no final de Dezembro, 1.623 ME, o que representa uma subida de 61 ME face a 2010 "explicado sobretudo pelo maior nível de investimento, sendo que o rácio de Dívida Líquida/EBITDA atingiu 2,63, muito abaixo dos limites contratualmente estabelecidos".

BRASIL É MOTOR CRESCIMENTO, IBÉRIA E EGIPTO CONTINUAM CAIR

O mercado brasileiro continua a ser o 'motor de crescimento' do grupo, contrabalançado as quedas nos mercados Ibéricos e no Egipto.

O Brasil teve um aumento homólogo de 5,6 pct nas vendas de cimento e clínquer, e um crescimento de 13 pct no volume de negócios para 689 ME, beneficiando dos vários programas estruturantes lançados pelo governo brasileiro.

Na Bacia do Mediterrâneo e Norte de África, a Cimpor realça que os mercados de Marrocos e Tunísia permaneceram estáveis, enquanato a queda do Egipto foi parcialmente compensada pelo turnaround da Turquia.

"No Egito, as operações da Cimpor foram consideravelmente afetadas pelos acontecimentos sociais e políticos despoletados no início de 2011 pela 'Primavera Árabe'", frisou.

Moçambique conquistou, em 2011, uma significativa rentabilidade das suas operações, com o volume de negócios a subir 30,2 pct para 114,6 ME.

Já Portugal e Espanha, a braços com duras medidas de austeridade, economias recessivas e desinvestimento no sector da construção, sofreram quebras de 13,7 pct e 8,3 pct no volume de negócios e de 18,8 pct e 16,1 pct nas vendas de cimento.

Portugal está sob um duro programa de austeridade, como contrapartida de um 'bailout' de 78.000 ME e que obriga o país à tarefa 'hercúlea' de cortar o défice público dos 9,8 pct em 2010 para os 3 pct do PIB em 2013.

A austeridade tem tido um impacto 'nefasto' na economia, que aprofundou a recessão económica no quarto trimestre de 2011, e no desemprego, que subiu para novo máximo histórico entre Outubro e Dezembro do ano passado.

No conjunto do ano de 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) português contraiu-se 1,5 pct, prevendo o Governo uma contração de 3 pct este ano. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)