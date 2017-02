LISBOA, 28 Fev A líder dos cimentos em Portugal Cimpor tem as suas necessidades de financimento cobertas até ao final de 2013, estando depois preparada para regressar ao mercado de dívida através do seu programa de European Medium Term Notes (EMTN), afirmou o Chief Financial Officer (CFO).

"A Cimpor tem todos os compromissos financeiros para 2012 e 2013 já resolvidos", afirmou o CFO da Cimpor, António Varela, durante a conferência de apresentação de resultados.

"Tinhamos 315 milhões de euros (ME) em 2012 e 755 ME em 2013 e temos já negociados os financiamentos necessários para não nos termos de preocupar com este conjunto de vencimentos que vai ocorrer nestes dois anos", acrescentou.

Sublinhou que o facto de terem as necessidades de financiamento cobertas "significa muito conforto, em termos assegurados os meios e não estarmos dependentes da abertura do mercado, da disponibilidade ou não disponibilidade de crédito ou da disposição do sistema financeiro".

"Em relação ao programa de 'EMTN', não temos limitações. Se fizermos uma emissão de 'bonds' será para financiar a dívida a partir de 2014", frisou.

Esta manhã, a Cimpor anunciou que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga maior que esperado de 18 pct para 198 ME em 2011, devido à subida dos custos financeiros, de imparidades em Espanha e do reforço de provisões no Brasil.

O mercado brasileiro continua a ser o 'motor de crescimento' do grupo, contrabalançado as quedas nos mercados Ibéricos, a braços com recessivos programas de austeridade e do Egipto, onde as convulsões políticas e sociais afectaram as operações.

Sem querer dar 'guidance' para 2012, o Chief Executive Officer (CEO) da cimenteira, Francisco Lacerda, prevê que "a tendência do mercado de cimento em Portugal para este ano seja semelhante à de 2011".

"Em Portugal, o consumo de cimento tem estado a diminuir desde 2002. Em 2011, o ritmo acelerou bastante e as perspectivas que temos em termos de construção e obras públicas não levam a pensar numa alteração substancial da tendência", frisou.

Em 2011, as vendas de cimento e clínquer em Portugal tiveram uma queda homóloga de 18,8 pct, tendo o volume de negócios descido 13,7 pct para 378,2 ME face a 2010.

Acrescentou que, para contrariar esta tendência, a estratégia da Cimpor passa pela redução de custos, já que "baixando a base de custos somos mais competitivos e exportamos mais".

A Cimpor tem em curso um programa de redução de custos, prevendo atingir uma poupança de 100 ME em 2014 face a cerca de 40 ME em 2011.

Portugal concluiu hoje, com sucesso, o terceiro exame trimestral ao 'bailout' da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de 78.000 ME, depois do executivo de centro-direita, liderado por Pedro Passos Coelho, ter aumentado impostos, cortado despesa e reduzido benefícios sociais e fiscais, almejando descer o défice público para 3 pct do PIB em 2013 face aos 9,8 pct de 2010.

O sector da construção tem sido um dos mais penalizados com as medidas de austeridade implementadas pelo Governo para consolidar as contas públicas, nomeadamente com o corte no investimento público. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)