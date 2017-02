LISBOA, 28 Fev A bolsa portuguesa segue em alta, suportada nos ganhos da Jerónimo Martins e da Galp Energia, em simpatia com uma Europa optimista com a injecção de liquidez que o Banco Central Europeu (BCE) realiza amanhã, disseram traders.

* As praças europeias valorizam entre 0,02 pct e 0,46 pct, com a expectativa quanto à operação do BCE a ofuscar os receios em torno da Grécia, cujo 'rating' de longo prazo foi cortado pela S&P para 'incumprimento selectivo'.

* "Perspectiva-se um reforço da liquidez dos bancos, com esta operação. Quanto ao corte do rating da Grécia, o mercado já estava a incorporar esta decisão", disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* "O mercado está a antecipar um bom resultado desta operação de refinanciamento de longo prazo, já que traz liquidez ao mercado e há muitos estrategistas a considerar que impulsionará os mercados accionistas", salientou, por sua vez, Koen De Leus, estrategista no KBC Securities.

Lembrou, no entanto, que "isto não passa de um sinal de que os bancos não conseguem ir ao mercado interbancário fazer os seus empréstimos e esta é, provavelmente, a última operação durante um tempo".

* O BCE deverá injectar amanhã cerca de 500 mil milhões de euros (ME) em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro.

"Outro factor que está a condicionar os mercados foi o leilão de dívida realizado pela Itália, que correu bem, com os juros bastante abaixo do último leilão", notou ainda Luís Gonçalves.

* O Tesouro italiano colocou hoje, no mercado primário de dívida, até 6.250 ME em Obrigações do Tesouro (OT), com uma 'yield' de 5,5 pct, o juro mais baixo desde Agosto de 2011. Na última operação, em Janeiro, o Tesouro italiano pagou 6,08 pct.

* Animado por estas notícias, o sector financeiro está a puxar pelas praças europeias, com o índice europeu do sector a ganhar 0,26 pct.

* A moeda única europeia aprecia 0,41 pct para 1,3451 dólares, a beneficiar do bom resultado do leilão de Itália e das expectativas em relação à operação do BCE.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das OT italianas a 10 anos seguem nos 5,3 pct de 5,4 pct ontem e as espanholas seguem estáveis nos 5,02 pct.

Por sua vez, a 'yield' das OT portuguesas a 10 anos está estável nos 13 pct, apesar do anúncio oficial de que a 'troika' deu nota positiva à aplicação do acordo de 'bailout', na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

"O mercado já estava a incorporar esta decisão", acrescentou Luís Gonçalves.

* O índice de referência PSI20 sobe 0,76 pct para 5.574,39 pontos, com 10 títulos em queda, nove em alta e um estável, tendo sido negociados 53,2 milhões de títulos, ou 35,3 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca nacional recupera das quedas de ontem e segue o optimismo dos pares europeus.

O Banco Espírito Santo sobe 1,26 pct para 1,609 euros, o BPI ganha 0,93 pct para 0,543 euros, o Banif avança 0,92 pct para 0,33 euros e o Millennium bcp soma 1,91 pct para 0,16 euros.

O BCP realiza hoje uma Assembleia-geral de accionistas do para eleger um novo conselho de administração para o mandato 2012-2014.

* A impulsionar o índice está ainda o 'peso-pesado' Jerónimo Martins, a ganhar 2,95 pct para 13,97 euros, a beneficiar da divulgação de um 'reserch' da Jeffries que manteve o preço-alvo das acções da retalhista nos 12 euros.

* Também a destacar-se pela positiva, a petrolífera Galp, que ganha 1,38 pct para 13,18 euros por acção, suportada na subida dos preços do petróleo na última semana e por notícias de um entendimento entre os accionistas Américo Amorim e Sonangol para comprar a participação de 33 pct detida pela italiana ENI.

"Já se sabia que a posição da ENI estava à venda, mas agora existem de facto condições para que seja comprada", vincou Luís Gonçalves.

* Por sua vez, a Portugal Telecom inverteu a tendência positiva da manhã -- causada pela notícia de que a participada brasileira Oi concluiu a sua reestruturação societária -- e perde agora 0,8 pct para 3,957 euros por acção.

* A EDP-Energias de Portugal recua 0,32 pct para 2,162 euros e a Cimpor, que apresentou contas esta manhã, cai 0,1 pct para 5,03 euros.

O lucro líquido da líder dos cimentos em Portugal teve uma queda homóloga maior do que esperado de 18 pct em 2011, devido à subida dos custos financeiros, imparidades em Espanha e ao reforço de provisões no Brasil.

* Os futuros do Nasdaq avançam 0,42 pct e os do Dow Jones ganham 0,35 pct, apontando para uma abertura positiva em Wall Street.

* O preço do barril de petróleo continua a ser alvo de tomada de mais-valias, após os máximos de 10 meses alcançados recentemente.

O barril de Brent e de crude, ambos para entrega em Abril, descem 0,75 pct e 0,35 pct para, respectivamente, 123,24 dólares e 108,13 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)