(Acrescenta mais informação, comentários de analistas e cotação da acção)

LISBOA, 29 Fev O lucro líquido da EDP Renováveis (EDPR) teve uma subida homóloga menor do que o esperado de 10 pct para 89 milhões de euros (ME) em 2011, devido ao impacto não recorrente de depreciações e 'write-offs', anunciou a eólica.

Adiantou, em comunicado, que "o Conselho de Administração irá propôr na Assembleia Geral que os resultados de 2011 sejam integrados em reservas de modo a reforçar o balanço da empresa".

Uma poll de onze analistas apontava para que o lucro líquido da EDPR se tivesse fixado em 117 ME em 2011.

"Mais uma vez, resultados desapontantes da EDPR", considerou o analista do BES Investimento, Fernando Garcia, frisando que "apesar dos resultados, em linha com o esperado, a nível operacional (...) é ofuscado pelos 41 ME de depreciações, 15 ME de 'write offs' e 6 ME em perdas cambiais".

Às 1245 TMG tinham sido negociadas 391.572 acções da EDPR a descerem 1,51 pct para 3,979 euros, suplantando a descida de 0,11 pct do índice PSI20.

A quarta eólica mundial em capacidade instalada adiantou que, em 2011, o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization cresceu 12 pct para 801 ME, contra 798 ME de média prevista na Poll de analistas.

"Os valores divulgados pela EDPR ficaram em linha com o consensus do mercado ao nível do EBITDA, mas o resultado líquido ficou abaixo" salientou a analista do Caixa Banco de Investimento, Helena Barbosa, numa nota de 'research'.

Para este aumento do EBITDA contribuiu o impacto positivo de 52 ME relacionado com a reavaliação de activos em Itália, sendo que as operações europeias foram responsáveis por 66 pct do EBITDA gerado, os EUA contribuiram com 33 pct e Brasil 2 pct.

Por sua vez, o lucro antes de impostos caiu 2 pct para 118,7 ME, com o impacto de vários eventos não-recorrentes: reavalização de activos e passivos da EDPR na Europa, amortizações, abates na racionalização da carteira de projectos, diferenças cambiais negativas e alienação de activos financeiros.

"De uma forma geral, consideramos que estes resultados não são impressionantes, uma vez que a margem bruta e o EBITDA, excluindo os efeitos não recorrentes, vieram abaixo das nossas estimativas", referiu a analista Vanda Mesquita, no Diário de Acções do Millennium investment banking.

As receitas aumentaram 13 pct face a 2010, para 1.069 ME, devido ao aumento da capacidade instalada e à subida de 5 pct do preço médio de venda na Europa.

Aumento este que "mais do que compensou" o impacto negativo de 31 ME nas receitas causado pelo menor recurso eólico (vento) na Europa.

No mercado norte-americano, o preço de venda caiu 4 pct face a 2010, mas as receitas beneficiaram da "melhoria do factor de utilização e da contínua monetização de créditos fiscais através de parcerias institucionais", refere o grupo.

A EDPR já tinha anunciado que a produção de electricidade tinha tido uma subida homóloga de 17 pct para 16.800 Gigawatts/hora (GWh) em 2011, suportada no aumento da capacidade instalada e dos factores de utilização.

CAPACIDADE INSTALADA AUMENTA 12 PCT EM 2011

A capacidade instalada aumentou 12 pct para 7.483 MW, com aumentos relevantes nos Estados Unidos (mais 198 MW), Roménia (mais 195 MW) e Espanha (mais 151 MW). Em fase de construção, a empresa tem outros 375 MW.

Reflectindo o plano de expansão da capacidade instalada, o investimento operacional em 2011 foi de 829 ME. Porém, este valor corresponde a uma descida de 41 pct face a 2010, devido a "menores adições de capacidade no período e a menores custos unitários de investimento", referiu a EDPR.

Adiantou: "do total de 829 ME de investimento operacional para 2011, 364 ME estiveram relacionados com a conclusão dos novos MWs e 466 ME foram destinados à capacidade em construção e em desenvolvimento".

A dívida líquida cresceu para 3.387 ME, no final de 2011, face aos 2.772 ME no final de 2010, "dado o investimento operacional e os investimentos fianceiros líquidos".

"Para 2012, a EDPR prevê a redução do nível do seu investimento operacional e o aumento de capacidade em 500 MW", referiu.

Em 2011, o custo médio da dívida da EDPR ascendeu a 5,4 pct, um aumento de 20 pontos base em comparação com Dezembro de 2010, mas "20 pontos base inferior ao de Junho de 2011, reflectindo as taxas atractivas contratadas nos últimos 'project finance'", disse a empresa. (Por Filipe Alves e Patrícia Vicente Rua; Editado por Patrícia Vicente Rua)