LISBOA, 29 Fev As perdas da Portugal Telecom (PT), Jerónimo Martins e EDP Renováveis impedem o índice PSI20 de acompanhar a subida da Europa, animada com a notícia de que economia norte-americana cresceu mais do que o previsto no quarto trimestre de 2011, disseram traders.

* Os principais índices europeus seguem com ganhos entre 0,01 pct e 0,91 pct, com os investidores agradados com os números do Produto Interno Bruto dos EUA, que no último trimestre de 2011 cresceu 3 pct, mais do que o inicialmente previsto pelos analistas.

"São indicadores muito importantes, que vão permitir compreender se a economia dos EUA vai recuperar ou se, tal como a Europa, deverá estar em recessão nos próximos dois trimestres, o que seria negativo para os mercados", disse João de Deus, trader da DIF Brokers, em Lisboa.

Frisou que "nos últimos tempos, os mercados estiveram muito voltados para a questão da Grécia, mas à medida que a poeira assenta, os indicadores vão voltar a ter a importância que tinham para os mercados antes da crise".

* As bolsas europeias estão a beneficiar ainda do resultado da operação de injecção de liquidez realizada pelo Banco Central Europeu (BCE).

O BCE emprestou hoje aos bancos da Zona Euro um total de 530 mil milhões de euros (ME), com prazo de três anos e uma taxa reduzida.

"Acho que o mercado ficará contente com os 500 mil ME. Os bancos tem respondido muito bem à melhoria das condições de crédito e o mercado accionista está altamente correlacionado com este factor", explicou Colin McLean, director no SVM Asset Management em Edimburgo.

* A moeda única europeia corrige das valorizações recentes e segue a cair 0,15 pct para 1,3435 dólares.

* O índice de referência PSI20 recua 0,1 pct para 5.572,77 pontos, com 10 títulos em alta e igual número em queda. Foram negociados 106,4 milhões de títulos ou 50,3 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"Em Lisboa, o destaque também vai para a banca, que companha as valorizações dos pares europeus, e com o Millennium bcp a beneficiar ainda nos novos órgãos sociais eleitos ontem", frisou Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* O Millennium bcp valoriza 3,53 pct para 0,176 euros, depois de ontem ter chegado a disparar mais de 8 pct na recta final da sessão.

O banco elegeu ontem, em Assembleia Geral de accionistas, um novo conselho de administração liderado pelo antigo CEO do Santander Totta, Nuno Amado.

* O Banco Espírito Santo sobe 0,61 pct para 1,648 euros e o Banco BPI ganha 0,61 pct para 1,648 euros.

* A pressionar o índice, os 'pesos pesados' Portugal Telecom e Galp Energia perdem, respectivamente 0,66 pct e 0,38 pct para 3,915 euros e 12,97 euros, pressionados pela tomada de mais-valias.

* Também a retalhista Jerónimo Martins cede 0,36 pct para 13,9 euros, corrigindo dos ganhos de ontem.

"São títulos que subiram muito nas últimas semanas. Estão a corrigir", disse João de Deus.

* Já a EDP Renováveis recua 1,56 pct para 3,977 euros, após ter anunciado, esta manhã, uma subida homóloga menor do que o esperado do lucro líquido de 10 pct para 89 ME.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos descem para 5,25 pct de 5,36 pct ontem e as espanholas seguem nos 5,02 pct de 5,04 pct.

Por sua vez, a 'yield' das OT portuguesas a 10 anos subiu para 14 pct de 13,18 pct ontem, apesar do anúncio oficial de que a 'troika' deu nota positiva à aplicação do acordo de 'bailout', na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

* Os futuros do avançam 0,15 pct e os do Dow Jones ganham 0,08 pct, deixando antever uma abertura positiva para os mercados do outro lado do Atlantico.

* Depois de dois dias de correcção e tomada de mais valias, o preço do barril de petróleo voltou às subidas.

O barril de Brent e de crude, ambos para entrega em Abril, ganham 0,86 pct e 0,53 pct para, respectivamente, 122,60 dólares e 107,11 dólares.

