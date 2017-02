LISBOA, 29 Fev A bolsa portuguesa fechou à tona da água, a contrariar a descida das praças europeias, com a EDP-Energias de Portugal e a Galp a darem gás ao índice de referência PSI20, contrariando as quedas da EDP Renováveis e da Portugal Telecom, disseram traders.

* As principais praças do Velho Continente fecharam a perder entre 0,04 pct e 0,71 pct, a inverter a tendência positiva do início da sessão, apesar da injecção de liquidez no valor de 530 mil milhões de euros (ME) realizada pelo Banco Central Europeu (BCE) e das boas notícias sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2011.

* Os traders explicam a queda das bolsas europeias com a descida do preço do petróleo após os ganhos recentes -- que pressionou as acções das petrolíferas -- e com a tomada de mais-valias por parte dos investidores.

"Os mercados mostraram-se pouco impressionados pela 'passadeira de liquidez' estendida pelo BCE (...). A maré de dinheiro barato apenas deverá ter consequências a longo prazo. (...) Este enorme potencial de liquidez deverá ser alocado em oportunidades de investimento lucrativas", referiu Gregor Kuhn, da IG Markets, em Duesseldorf.

O BCE emprestou hoje aos bancos da Zona Euro um total de 529,5 mil milhões de euros (ME), com prazo de três anos e uma taxa de 1 pct.

Acrescentou: "os mercados de acções, em particular, vão beneficiar disto no longo prazo. Mas a curto prazo os investidores deverão tomar mais-valias. No fim de contas, tudo se resume a saber o que farão os bancos com o dinheiro. Se a liquidez for utilizada simplesmente para parquear no BCE, o efeito a longo prazo será negligente.

* Os índices europeus beneficiaram também do anúncio de que o PIB norte-americano cresceu 3 pct no último trimestre de 2011, acima das estimativas dos economistas, que apontavam para um aumento de 2,8 pct.

"São indicadores muito importantes, que vão permitir compreender se a economia dos EUA vai recuperar ou se, tal como a Europa, deverá estar em recessão nos próximos dois trimestres, o que seria negativo para os mercados", disse João de Deus, trader da DIF Brokers, em Lisboa.

Frisou que "nos últimos tempos, os mercados estiveram muito voltados para a questão da Grécia, mas à medida que a poeira assenta, os indicadores vão voltar a ter a importância que tinham para os mercados antes da crise".

* Porém, a tendência para a tomada de mais-valias empurrou novamente as bolsas para o 'vermelho', com o índice do sector mineiro a liderar as perdas, com uma descida de 1,6 pct [ID: nL5E8DT9PE]

* A moeda única europeia corrige das valorizações recentes e segue a cair 0,73 pct para 1,33366 dólares.

* O índice de referência PSI20 manteve-se em queda durante a maior parte da sessão, mas na recta final inverteu esta tendência negativa e encerrou a ganhar 0,04 pct para 5580,52 pontos.

Transaccionaram-se 164,4 milhões de títulos no valor de 107,9 milhões de euros (ME), com nove títulos em queda, dez a subir e um estável, na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca destacou-se pela positiva pela segunda sessão consecutiva, a beneficiar da operação realizada pelo BCE, que, segundo a imprensa, deverá suprir as suas necessidades de liquidez até ao final de 2013.

* O Banco Espírito Santo (BES) encerrou a ganhar 1,28 pct para 1,659 euros por título, o BPI ganhou 1,1 pct para 0,549 euros e o Millennium bcp fechou estável nos 0,17 euros, depois de ter chegado a subir mais de 3,5 pct.

O banco elegeu ontem, em Assembleia Geral de accionistas, um novo conselho de administração liderado pelo antigo presidente-executivo (CEO) do Santander Totta, Nuno Amado, num passo que os analistas saúdam como o início de um novo ciclo na instituição.

* As energéticas Galp e EDP-Energias de Portugal contribuiram também para sustentar o índice nacional, a subir, respectivamente, 0,54 pct e 1,48 pct, para 13,09 euros e 2,19 euros por acção.

* A cimenteira Cimpor, por seu turno, valorizou 1,37 pct para 5,089 euros por acção.

* Por sua vez, o peso pesado Portugal Telecom (PT) travou uma maior subida do PSI20, ao cair 1,5 pct para 3,881 euros.

* Também a retalhista Jerónimo Martins cedeu 0,65 pct para 13,86 euros, corrigindo dos ganhos de ontem.

"São títulos que subiram muito nas últimas semanas. Estão a corrigir", disse João de Deus.

* Igualmente em terreno negativo e a pressionar o índice português, a EDP Renováveis recuou 3,22 pct para 3,91 euros, após ter anunciado, esta manhã, uma subida homóloga de 10 pct do resultado líquido, para 89 ME, abaixo das previsões dos analistas.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos descem para 5,19 pct de 5,36 pct ontem e as espanholas seguem nos 4,98 pct de 5,04 pct.

Por sua vez, a 'yield' das OT portuguesas a 10 anos sobe para 13,79 pct de 13,18 pct ontem, apesar do anúncio oficial de que a 'troika' deu nota positiva à aplicação do acordo de 'bailout', na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq perdem, respectivamente, 0,29 pct e 0,25 pct, pressionados também pela tomada de mais-valias após tocarem máximos de 2000 na sequência da divulgação dos números do PIB dos EUA.

Os índices norte-americanos estão também a ser pressionadas pelas declarações, perante o Congresso, do presidente da Reserva Federal dos EUA. Ben Bernanke afastou, na sua intervenção, o lançamento de uma nova ronda de estímulos à economia.

*O barril de Brent para entrega em Agril ganha 0,25 pct para 121,87 dólares, ao passo que o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, recua 0,49 pct para 106,03 dólares.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)