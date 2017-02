LISBOA, 5 Mar As descidas das energéticas e da maioria dos títulos de banca levam o índice PSI20 a acompanhar as quedas dos pares europeus, desagradados com o anúncio de que a China cortou as suas previsões de crescimento, pela primeira vez em oito anos, disseram dealers.

"O arranque da semana está a ser pressionado pelo corte nas estimativas de crescimento da China e contágio de abrandamento global, e alguma cautela até se conhecer a participação dos privados na ajuda à Grécia que coincide com a decisão do BCE sobre taxas de juro", realçou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

Intervindo durante a sessão parlamentar anual, o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, anunciou uma descida da taxa de crescimento do país para 7,5 pct em 2012, de 8 pct antes, dando espaço à economia para desacelerar enquanto o Governo implementa as esperadas reformas económicas.

* A pressionar também os mercados está ainda a incerteza em realção ao envolvimento do sector privado na ajuda à Grécia.

* As praças europeias seguem no vermelho, com quedas entre 0,58 pct e 1,50 pct, com as empresas ligadas aos metais a liderarem as descidas.

"Um menor crescimento da economia chinesa significa um impacto negativo no mundo e no mercado das commodities. No curto-prazo, isto é provavelmente negativo para os activos de maior risco", referiu Philippe Gijsels , responsável pelo research do BNP Paribas Fortis Global Markets, em Bruxelas.

* A moeda europeia segue a negociar na linha de água nos 1,3193 dólares.

* O índice de referência português PSI20 cai 0,29 pct para 5.646,30 pontos, com 14 cotadas em queda, cinco em alta e um estável.

Transaccionaram-se 5,1 milhões de títulos no valor de 4,3 ME na NYSE Euronext Lisbon.

* As energéticas seguem no vermelho, com a Galp Energia a cair 0,63 pct para 13,34 euros, a EDP-Energias de Portugal a perder 0,78 pct para 2,281 euros e a EDP Renováveis a descer 0,37 pct para 3,985 euros.

* A contribuir ainda para as quedas do índice está o sector financeiro, com o Banco Espírito Santo a descer 1,04 pct para 1,613 euros, o Millennium bcp cai 1,18 pct para 0,167 euros enquanto o BPI sobe 0,18 pct para 0,558 euros

* A travar uma descida maior do índice está o 'peso-pesado' Portugal Telecom que avança 1,13 pct para 3,939 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos sobe para 4,99 pct, face a 4,92 pct na última sessão, e as espanholas avançam para 4,98 pct de 4,91 pct.

* Já a 'yield' das OT portuguesas a 10 anos segue nos 13,95 pct de 13,94 pct.

* Do outro lado do Atlântico, a queda de 0,5 pct dos futuros do Nasdaq deixando antever uma abertura em baixa dos mercados norte-americanos.

* O preço do 'ouro negro' segue a corrigir em baixa, com o dissipar dos receios em relação ao fornecimento de petróleo da Arábia Saudita, que levou a cotação a máximos de 2008, na semana passada.

O barril de Brent para entrega em Abril recua 0,14 pct para 123,48 dólares e o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, cai 0,34 pct para 106,34 dólares.

