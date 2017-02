* Galp prevê capex 1.000 ME em 2012, 60 pct 'Exploração & Produção'

* Investimento Galp deverá ficar entre 1.000-1.200 ME/ano até 2016

* EBITDA 2012 visto entre 900-1.100 ME, CAGR 25 pct até 2016

* Galp antevê produção superior 300 mil barris/dia até 2020 (Acrescenta informação e background adicionais)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 6 Mar A Galp Energia prevê investir entre 1.000 milhões de euros (ME) e 1.200 ME em 2012 e 1.200 por ano de 2013 a 2016, com enfoque no 'upstream', disse a 'oil' portuguesa, que vê a taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA aumentar para 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre de 2011.

"2012 será um ano de alocação permanente de capital para os projetos de 'upstream'", disse a Galp no documento estratégico divulgado no seu 'Capital Markets Day'.

"O investimento planeado para este ano deverá, previsivelmente, situar-se entre os 1.000 ME e os 1.200 ME, sendo que a área de 'Exploração e Produção' (E&P) deverá absorver cerca de 60 pct do total", acrescentou.

Frisou que "ao longo do período 2013-2016, o investimento deverá atingir os 1.200 ME por ano, sendo que o principal destino destes investimentos será os projetos de crescimento na área de E&P".

Em 2011, o investimento da Galp foi de 1.000 ME, dos quais a àrea de negócio de 'Refinação & Distribuição' (R&D) representou cerca de 64 pct, devido à conversão das refinarias de Sines e Matosinhos.

A nova Sines verá o seu nível de produção a crescer no segundo trimestre de 2012 e, a partir de Julho, estará em plena carga; enquanto Matosinhos está já a operar, embora ainda não em pleno.

O anterior plano de investimento da Galp previa um capex acumulado de 3.500 ME até 2015, tendo o Chief Executive Officer (CEO) da Galp previsto que estes investimentos comecem a gerar 'cash flow' para financiar o crescimento a partir deste ano.

Os analistas têm louvado o esforço transformacional da Galp -- transição de um refinador ibérico para um operador integrado mais global --, cujos avultados investimentos têm, porém, pressionado o seu 'bottom line'.

No mês passado, a Galp anunciou que o seu lucro líquido ajustado duplicou no quarto trimestre de 2011, suportado na subida dos preços do crude e dos volumes e preços do gás natural, que contrariou o esmagamento das margens de refinação.

GALP PREVÊ MELHORIA EBITDA, PRODUÇÃO DISPARA ATÉ 2020

A petrolífera nacional prevê uma melhoria do seu desempenho operacional até 2016 com o EBITDA- Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization a aumentar a uma CAGR de 25 pct até 2016, após a subida homóloga de 20 pct para 212 ME no quarto trimestre de 2011.

Referiu que "em 2012, o EBITDA deverá situar-se entre 900-1.100 ME, dos quais uma parte importante será proveniente do negócio de 'R&D', resultado da conclusão do projeto de conversão das duas refinarias, mas também com um grande contributo da área de 'E&P', já que o projeto Lula-1 deverá atingir a sua produção máxima no primeiro trimestre de 2012".

"O desenvolvimento dos campos Lula e Cernambi, na bacia de Santos e o impacto positivo dos investimentos nas refinarias de Sines e Matosinhos deverão permitir um CAGR do EBITDA na ordem dos 25 pct para o período compreendido entre os anos 2011 e 2016, considerando como pressuposto um preço de petróleo no longo prazo de 90 dólares por barril", acrescentou.

O contrato de Brent LCOc1> para entrega em Abril continua hoje a corrigir dos máximos de dez meses recentemente tocados, estando a desvalorizar 0,5 pct para 123,21 dólares o barril.

A Galp reiterou o objectivo de ultrapassar uma produção de 300 mil barris diários até 2020, 15 vezes mais que a produção 'working interest' -- ou seja, após pagos os impostos em espécie -- de 21 mil barris diários em 2011.

Em Julho do ano passado, a Galp tinha anunciado uma revisão em alta das suas metas de produção 'working interest' devido a uma maior produtividade dos poços no Brasil para 70 mil barris diários até 2015 e 300 mil até 2020 de, respectivamente, 50 e 200 milhões de barris antes previstos.

"O crescimento da produção será suportado, sobretudo, pelo extraordinário crescimento no Brasil, em particular pela aceleração da produção nos campos Lula e Cernambi, pelos novos projetos que entrarão em operação nos blocos 14 e 32, em Angola, ao longo dos próximos anos, e por Moçambique", explicou a Galp.

A empresa adiantou que "o rácio da dívida líquida sobre os capitais próprios da Galp Energia deverá situar-se abaixo dos 30 pct, o que posiciona a Galp Energia como uma das empresas do sector com uma das estruturas de capitais mais robustas, dado o perfil de crescimento da Empresa".

Em Dezembro de 2011, a dívida líquida era de 3.504 ME, um aumento de 126 ME face a setembro de 2011. O rácio 'net-debt-to -equity' situava-se no final do período em 119 pct.

No entanto, o CEO referiu que, numa base pró-forma pressupondo a conclusão do recente negócio com a Sinopec no Brasil, aquele rácio cairia abruptamente para "um valor entre oito e 10 pct" -- abaixo dos 31 pct de média dos pares.

Em Novembro de 2011, a Galp vendeu 30 pct da sua subsidiária Petrogal Brasil à China Petrochemical Corp (Sinopec) -- principal refinadora da Ásia e a segunda maior produtora de petróleo da China -- por 3.500 ME, para fortalecer a sua estrutura de capital e assegurar o financiamento integral da expansão e desenvolvimento futuros das suas actividades de upstream no Brasil.

Sobre a política de dividendos, a Galp "assume um crescimento médio do dividendo de 20 pct ao ano, para o período entre 2012 e 2016, a começar com o dividendo relativo ao exercício de 2012".

Foram negociadas 364,716 acções da Galp, a caírem 1,22 pct para 12,97 euros. (Por Filipa Cunha Lima)