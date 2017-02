(Acrescenta informação adicional, citações do CEO e Chairman e cotação. Altera título e lead.)

Por Patricia Rua

LISBOA, 7 Mar A Jerónimo Martins (JM) , cujo lucro do quarto trimestre de 2011 teve uma queda inesperada, penalizado por uma provisão, estima para 2012 mais um ano de crescimento, graças à Biedronka polaca e prevê abrir as primeiras lojas na Colômbia, no último trimestre do ano, anunciou o Chief Executive Officer (CEO).

"Escolhemos a Colômbia como terceiro pilar de crescimento e vamos criar um formato colombiano, a pensar nos colombianos e não é uma copia do que temos", explicou o CEO, Pedro Soares dos Santos.

Acrescentou que este formato "será monoproduto, com margens baixas, custos baixos, mass market puro", relembrando que serão investidos neste país 400 ME até 2014.

"Durante o quarto trimestre de 2012, abriremos concerteza as primeiras lojas", frisou o Chairman, Alexandre Soares dos Santos.

A retalhista espera que 2012 seja "mais um bom ano", suportado no forte crescimento da Biedronka, onde serão investidos 80 pct dos 650 ME previstos, para abrir 250 novas lojas.

"Estima-se um crescimento a dois dígitos das vendas consolidadas (a taxa de câmbio constante) e espera-se que o EBITDA cresça acima das vendas", frisou a JM em comunicado.

Adiantou que, em Portugal "o consumo deverá ser afectado pelas condições económicas extremamente difíceis, realçando que fará "o possível para proteger a rentabilidade mas, nestas circunstâncias, não podemos excluir uma possível redução de margem".

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, tendo o Governo anunciado mais medidas austeridade para 2012, com o objectivo de reduzir o défice público, mas que deverão reduzir ainda mais o rendimento disponível das famílias.

O Conselho de Administração da JM irá propor, em Assembleia Geral, a distribuição de um dividendo bruto de 0,275 euros, o que representa um aumento de 31 pct ao distribuido no ano anterior.

As acções da JM inverteram do tombo de 5 pct no início da sessão, penalizado pela tomada de mais valias, negociando agora com uma subida de 2,42 pct para 13,94 euros, superando o ganho de 1,33 pct do índice PSI20 e a subida de 0,46 pct do índice DJ Stoxx para o sector.

PROVISÃO PENALIZA LUCROS

A número dois do retalho em Portugal e líder do retalho alimentar na Polónia teve uma queda homóloga do lucro de 2,9 pct para 85 milhões de euros (ME), no último trimestre de 2011, abaixo dos 100 ME estimados pela média de uma poll de analistas, penalizado por uma provisão de 12 ME.

As vendas tiveram um aumento homólogo 6,8 pct para 2.518 ME, tendo o EBITDA-Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization subido 6,1 pct para 194 ME.

"A rubrica de impostos inclui 12 ME de provisões relativas a processos de contencioso fiscal", explicou a JM em comunicado.

No conjunto do ano, o lucro da JM subiu 21,1 pct para 340 ME face ao ano anterior e as vendas aumentaram 13,2 pct para 9.838 ME, sendo que, excluindo o efeito negativo da taxa de câmbio, as vendas do grupo teriam atingido 10.000 ME.

A taxa de câmbio PLN/EUR desvalorizou 11 pct, entre o final de 2010 e o final de 2011.

"Foi pena não termos chegado aos 10 mil ME, mas havemos de chegar este ano", afirmou Pedro Soares dos Santos.

"Havemos de chegar é aos 11.000 ME", disse em seguida o Chairman.

O EBITDA teve um aumento homólogo de 15,6 pct para 722 ME, com a margem a subir para 7,3 pct das vendas de 7,2 pct em 2010.

A média prevista pelos analistas apontava para um lucro de 359 ME e um EBITDA de 727 ME em 2011.

Em 2011, o grupo investiu 449 ME, dos quais 312 ME na Biedronka onde foram inauguradas 239 lojas.

"Na Polónia, o mercado de retalho alimentar registou um crescimento de 2,8 pct em 2011, tendo as vendas da Biedronka crescido 24,2 pct, atingindo 23,8 mil milhões de zloty", referiu o CEO.

Acrescentou que "em Portugal, o mercado de retalho alimentar registou um decréscimo de 1,1 pct em 2011, reflectindo as consequências da redução do rendimento das famílias que estão a ajustar os seus hábitos de compra, mas as vendas do Pingo Doce cresceram 4,2 pct e as do 'cash & carry' Recheio subiram 4,9 pct.

A dívida líquida reduziu-se para 228 ME, no final de 2011, de 578 ME no ano anterior, graças à forte capacidade de geração de 'cash flow' que financiou o plano de expansão do grupo, tendo o 'gearing' descido para 16 pct de 51 pct.

(Por Patrícia Vicente Rua e Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)