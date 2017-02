LISBOA, 7 Mar A forte queda da Jerónimo Martins (JM) arrasta o índice PSI20 para terreno negativo, face a uma Europa indefinida, dilacerada entre as compras a preços de saldo e os receios em torno da reestruturação da dívida grega, segundo operadores.

* O índice de referência português PSI20 cai 0,22 pct para 5.475,98 pontos, com oito títulos em queda, nove em alta e três estáveis.

* A Jerónimo Martins (JM) perde 3,2 pct para 13,175 euros, tendo tocado um mínimo de duas semanas em 12,905 euros por acção, devido à realização de mais-valias após a divulgação de resultados abaixo do esperado, segundo operadores.

"É natural que, na sequência dos resultados, haja algum 'profit taking', mas não penso que eles tragam um impacto negativo de longo prazo ao título e até podem servir de oportunidade de entrada", disse uma trader BPI.

Lembrou que "a JM tem estado bastante forte nas últimas sessões, tocando os 14 euros por acção".

Esta manhã, a JM anunciou que o seu lucro do quarto trimestre de 2011, teve uma queda de 2,9 pct para 85 milhões de euros (ME), abaixo dos 100 ME previstos por uma poll de analistas.

* Também a pesar sobre o índice nacional, a EDP-Energias de Portugal recua 0,72 pct para 2,217 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) cede 0,79 pct para 1,516 euros, o BPI desce 0,56 pct para 0,532 euros e o Millennium bcp perde 0,61 pct para 0,163 euros.

* A evitar uma maior queda da bolsa portuguesa, a Galp Energia soma 2,45 pct para 12,975 euros por acção.

Ontem, a 'oil' nacional anunciou que prevê investir entre 1.000 e 1.200 ME este ano, 60 pct do qual nas actividades de 'upstream', e 1.200 ME por ano entre 2013 e 2016, antevendo uma taxa de crescimento anual composta do EBITDA de 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre.

* Após o fecho da sessão de bolsa de hoje serão conhecidos os resultados de 2011 da Brisa e da Zon Multimédia .

O lucro líquido da concessionária de auto-estradas deverá ter uma forte queda homóloga de 88 pct para 95,5 ME em 2011, pressionado pela quebra das receitas de tráfego e a subida das imparidades, segundo a média de estimativas de quatro analistas.

Outra poll de analistas aponta para que a dona da Optimus apresente um lucro líquido de 7 ME no último trimestre de 2011, menos 38 pct que no período homólogo.

* As principais praças europeias seguem com variações entre uma queda de 0,4 pct e uma subida de 0,5 pct, com os títulos do sector bancário a recuperarem algumas das fortes perdas dos últimos dias.

"Estamos a encarar isto como um movimento natural de consolidação e algum 'profit taking'. Pensamos que muito está em jogo e que eventualmente o acordo (Grécia) será atingido, mas esperamos alguma volatilidade nos próximos dias", disse Peter Garnry, estrategista do Saxo Bank.

"Fundamentalmente, continuamos a achar que as acções são um dos activos mais baratos, comparando com as obrigações e ainda achamos que a economia vai continuar a crescer nos EUA, o que poderá ser um catalizador para mais ganhos na próxima semana", acrescentou.

A Grécia tem até amanhã para persuadir pelos menos 75 pct dos seus credores a participar num 'bond swap' que peça-chave no programa de ajuda à Grécia.

O ministro das Finanças grego lançou, esta semana, um ultimato aos credores privados do seu país, avisando que a Grécia está disposta a activar cláusulas de acção colectiva (CACs), aumentando as perdas dos credores privados, caso estes não aceitem a sua oferta final de um 'haircut' de 53,5 pct.

* O Euro sobe 0,2 pct para 1,3157 dólares.

* Os futuros norte-americanos estão em alta, a fazer antever uma abertura em terreno positivo em Wall Street, com os investidores a aguardarem os dados sobre o emprego no sector privado, em Fevereiro, nos EUA.

* Os contratos do Brent e do crude, ambos para entrega em Abril, sobem cerca de 0,7 pct para, respectivamente, 123 dólares e 105,49 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)