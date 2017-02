LISBOA, 7 Mar A bolsa portuguesa segue em alta, suportada nas subidas da Galp Energia e Jerónimo Martins (JM) e a acompanhar a tendência positiva das pares europeias, com os investidores a recuperarem algum optimismo após os dados favoráveis do emprego nos Estados Unidos, disseram traders.

* As principais praças do Velho Continente sobem entre 0,19 pct e 0,68 pct, excepto o IBEX35 espanhol, que recua 0,62 pct. Os investidores ganharam confiança com a divulgação dos números da criação de emprego no sector privado nos EUA, que ascenderam a 216 mil em Fevereiro, acima dos 175 mil previstos pelos economistas.

A divulgação deste indicador devolveu algum optimismo aos mercados, que têm sido ensombrados pelo espectro de uma recessão à escala global, após a divulgação de números pouco animadores para o crescimento do PIB na Europa, na China e no Brasil.

A impedir maiores ganhos nas bolsas europeias, persiste a incerteza em torno do acordo para a reestruturação da dívida grega, cujo prazo de aceitação pelos credores privados termina amanhã.

"Continua a existir incerteza sobre o que vai acontecer amanhã. O governo grego já deu a entender, nos últimos dias, que os investidores que não aceitarem trocar os títulos (por novas obrigações com um 'haircut' de 53 pct) arriscam ficar sem nada", lembrou Luís Ribeiro, trader do Banif Investimento.

"É difícil calcular o impacto desse eventual default, uma vez que vai variar consoante a situação de cada investidor. Alguns já fizeram os 'write offs' da dívida grega e outros têm CDS ('credit default swaps'), pelo que pode nem ser muito importante", disse ainda.

* A Grécia tem até amanhã para persuadir pelos menos 75 pct dos seus credores a participar num 'bond swap' que peça-chave no programa de ajuda à Grécia.

O ministro das Finanças grego lançou, esta semana, um ultimato aos credores privados do seu país, avisando que a Grécia está disposta a activar cláusulas de acção colectiva (CACs), aumentando as perdas dos credores privados, caso estes não aceitem a sua oferta final de um 'haircut' de 53,5 pct.

* Em Portugal, o índice PSI20 segue a valorizar 0,95 pct para 5543,37 pontos, com 13 cotadas em alta, seis em queda e uma estável, tendo-se negociado 41,9 milhões de títulos, no valor de 41,7 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon .

* O 'peso pesado' Jerónimo Martins ganha 1,76 pct para 13,85 euros por acção, a recuperar da forte queda sofrida durante a manhã, após a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2011 abaixo das previsões dos analistas, segundo dealers.

"Os resultados foram bons, mas ficaram abaixo das previsões. A acção esteve a cair bastante, mas depois da 'conference call' (que a gestão da empresa realizou) voltou ao normal e tem estado a subir", afirmou Luís Ribeiro.

Vincou: "ficou claro que o grupo continua a extrair valor da Polónia, através da Biedronka".

Os títulos da retalhista chegaram a cair para um mínimo de duas semanas em 12,905 euros por acção, devido à realização de mais-valias após a divulgação dos resultados.

"É natural que, na sequência dos resultados, haja algum 'profit taking', mas não penso que eles tragam um impacto negativo de longo prazo ao título e até podem servir de oportunidade de entrada", disse um trader do BPI, que não quis ser identificado.

Esta manhã, a Jerónimo Martins anunciou que o seu lucro do quarto trimestre de 2011, teve uma queda de 2,9 pct para 85 milhões de euros (ME), abaixo dos 100 ME previstos por uma poll de analistas.

* Também a suportar a subida do PSI20, a Galp Energia, ganha 2,29 pct para 12,955 euros, a recuperar da forte queda da sessão anterior e a contrariar o índice europeu para o sector, o DJ Stoxx SXEP, que recua 0,12 pct.

Ontem, a 'oil' nacional anunciou que prevê investir entre 1.000 e 1.200 ME este ano, 60 pct do qual nas actividades de 'upstream', e 1.200 ME por ano entre 2013 e 2016, antevendo uma taxa de crescimento anual composta do EBITDA de 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre.

* O outro 'peso pesado' da energia, a EDP-Energias de Portugal, ganha 0,67 pct para 2,248 euros, invertendo da tendência negativa do início da sessão. A eléctrica apresenta amanhã os seus resultados anuais.

* A Portugal Telecom segue o exemplo das energéticas e recupera também da queda de terça-feira, com uma subida de 1,34 pct para 3,926 euros por acção.

* As duas outras telecom cotadas -- Zon Multimedia e Sonaecom recuam, respectivamente, 0,13 pct e 1,04 pct, para 2,29 euros e 1,241 euros.

A Sonaecom apresenta hoje os seus resultados de 2011, após o fecho do mercado, com uma poll de analistas a prever uma descida do lucro líquido de 38 pct no quarto trimestre, para 7 ME. Todavia, no cômputo anual, a previsão média aponta para uma subida de 57 pct para 64 ME.

* A banca destaca-se pela negativa, com o Banco Espírito Santo (BES) a ceder 1,18 pct para 1,51 euros, o BPI a descer 0,75 pct para 0,539 euros e o Millennium bcp a perder 1,22 pct para 0,162 euros.

* Por sua vez, a Brisa, que também apresenta hoje as suas contas do ano passado, permanece estável em 2,4 euros por acção.

O lucro líquido da concessionária de auto-estradas deverá ter uma forte queda homóloga de 88 pct para 95,5 ME em 2011, pressionado pela quebra das receitas de tráfego e a subida das imparidades, segundo a média de estimativas de quatro analistas.

* No mercado cambial, o Euro segue à tona da água face à sua congénere norte-americana, com uma subida de 0,01 pct para 1,3117 dólares.

* Os futuros norte-americanos estão em alta, a fazer antever uma abertura em terreno positivo em Wall Street, após a divulgação dos números da criação de emprego no sector privado na maior economia do munodo. Os futuros do Dow Jones ganham 0,43 pct e os do Nasdaq valorizam 0,54 pct.

* Os contratos do Brent e do crude, ambos para entrega em Abril, sobem, respectivamente, 0,62 pct e e 0,42 pct para 122,74 dólares e 105,12 dólares por barril. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)