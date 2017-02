LISBOA, 8 Mar A bolsa nacional fechou em alta, com a Galp Energia a disparar 5 pct, acompanhando as valorizações da Europa, optimista quanto ao sucesso da operação de reestruturação da dívida grega, que conseguiu já uma adesão de 75 pct dos credores perivados, segundo operadores.

* A Grécia tem até às 2000 TMG para convencer pelo menos três quartos dos seus credores privados a aceitarem uma troca de obrigações com um 'haircut' de 53,5 pct e, segundo, fonte governamental grega, já foi conseguido um nível de adesão de 75 pct.

"Mais de metade dos credores já aderiram (a este programa de troca de obrigações). Antes da decisão final, estamos a preparar uma lista de acções que voltam a estar a níveis atractivos ", disse Franklin Pichard, director no Barclays France.

Esta semana, o ministro das Finanças Grego, Evangelos Venizelos, disse, em entrevista à Reuters, que os investidores que não aceitarem este perdão parcial da dívida enfrentarão um incumprimento total por parte do seu país.

* Os principais índices europeus fecharam com subidas entre entre 1,18 pct e 2,54 pct, com o sector financeiro europeu, um dos mais expostos à dívida grega, a liderar as valorizações.

O índice de referência grego fechou a subir 3,18 pct.

"Há um optimismo no mercado em relação à Grécia, já que parece que vão conseguir atingir o mínimo de conversões voluntárias", realçou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

* Sem surpresas, o BCE e o Banco de Inglaterra mantiveram inalteradas as respectivas taxas de juro nos 1,0 pct e 0,5 pct, respectivamente.

* Também a moeda europeia beneficia das expectativas positivas em torno do programa de conversão de obrigações na Grécia e valoriza 0,87 pct para 1,3261 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganhou 1,04 pct para 5.596,32 pontos, com 15 cotadas em alta e cinco em queda.

Transaccionaram-se 125,7 milhões de títulos ou 155,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.611 pontos e aconselham uma postura compradora, explicando que "estão a surgir oportunidades de compra, depois do recente movimento de tomada de proveitos".

* A Galp Energia foi a estrela da sessão, tendo disparado 4,9 pct para 13,695 euros a beneficiar de duas recomendações favoráveis e do programa de investimentos anunciado na terça-feira.

"Para além das recomendações, a Galp acaba por reflectir o programa de investimentos anunciado e ainda alguma expectativa em torno da venda da participação da ENI ", explicou Luís Gonçalves.

O UBS subiu o price target da Galp para 15,50 euros dos anteriores 14,50 euros, mantendo a recomendação de 'Buy' e o Collins Stewart reviu em alta o rating da petrolífera para 'Buy' de 'Hold' e subiu o preço-alvo para 14,75 euros de 14 euros.

Esta semana, no seu 'Capital Markets Day', a 'oil' anunciou que prevê investir entre 1.000 e 1.200 ME este ano, 60 pct do qual nas actividades de 'upstream', e 1.200 ME por ano entre 2013-16. Antevê uma taxa de crescimento anual composta do EBITDA de 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre.

* A banca portuguesa acompanhou os ganhos dos pares eurospeus, tendo o Millennium bcp subido 1,87 pct para 0,163 euros e o BPI ganho 1,30 pct para 0,546 euros.

O Banco Espírito Santo subiu 0,94 pct para 1,504 euros e o Banif somou 0,31 pct para 0,32 euros.

* Nota positiva para a EDP que fechou a ganhar 0,45 pct para 2,255 euros, em dia de apresentação de contas.

O lucro da Energias de Portugal teve subida homóloga de 4,2 pct para 1.125 ME, em 2011, com o Brasil e a unidade eólica EDP Renováveis a darem um crucial suporte ao EBITDA do maior grupo industrial de Portugal, contrariando a pressão no recessivo mercado português.

* Em contraciclo, fecharam os 'pesos-pesados' Jerónimo Martins e Portugal Telecom. A retalhista caiu 0,76 pct para 13,745 euros e a telecom cedeu 0,3 pct para 3,927 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) da periferia europeia seguem em queda, com as 'yields' espanholas e italianas a 10 anos cerda de 10 pontos base (pb) abaixo do fecho de ontem nos 5,02 pct e 4,84 pct, respectivamente. A congénere portuguesa recua uns meros 2 pb para 14,17 pct.

* O optimismo europeu atravessou o Atlântico, com o Dow Jones a subir 0,5 pct e o Nasdaq a ganhar 1,0 pct.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais segue em alta, impulsionado pela instabilidade das relações com o Irão.

O contrato do Brent para entrega em Abril, soma 1,21 pct para 125,62 dólares o barril e do crude aprecia 0,59 pct para 106,79 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua e Filipa Cunha Lima; Editado por Patrícia Vicente Rua)