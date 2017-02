LISBOA, 9 Mar A bolsa nacional segue em alta ligeira, com os 'pesos-pesados' Portugal Telecom, J.Martins e a banca a suportar, face a uma Europa, alvo de tomada de mais valias após o sucesso da operação de troca de obrigações na Grécia, com os investidores de olhos postos nos números do emprego nos EUA, disseram dealers.

"No curto-prazo, os receios de um incumprimento descontrolado, deverão recuar, mas a situação política na Grécia permanece instável", realçou Sarah Hewin, economista sénior no Standard Chartered Bank.

* O Governo grego anunciou esta manhã que concluiu com sucesso o processo de troca de títulos da dívida, garantido a participação de 85,8 pct dos credores privados detentores de obrigações, um número que poderá ascender aos 95,7 pct com a activação das cláusulas de acção colectiva, um mecanismo legal que pode forçar todos os credores com obrigações de direito grego a aceitar perdas, mesmo contra a sua vontade, desde que haja uma maioria de dois terços a favor.

O sucesso deste programa de 'bond swap', no âmbito da reestruturação da dívida grega era crucial para que o país receba o segundo pacote de ajuda financeira e evite a bancarrota.

"Há sobretudo um sentimento de alívio quanto ao sucesso programa de conversão de obrigações, mas a reacção de indefinição dos mercados mostra que o sucesso da operação estava incorporado e procuram agora um novo driver", frisou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

* As atenções dos investidores voltam-se agora para o outro lado do Atlântico, onde ao início da tarde vão ser divulgados os números da criação de emprego na indústria e serviços, nos EUA.

Os analistas esperam a criação de 210.000 novos empregos, em Fevereiro, e uma taxa de desemprego de 8,3 pct.

* Os principais índices europeus seguem sem tendência definida, oscilando entre uma subida de 0,3 pct e uma queda de 0,3 pct. O índice de referência grego cai 1,70 pct.

* A moeda europeia recua face à congénere norte-americana, alvo de tomada de mais valias após as subidas recentes em torno do sucesso do programa de reestruturação da dívida grega. O euro cede 0,46 pct para 1,3219 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganha 0,46 pct para 5.622,06 pontos, com 14 cotadas em alta, três em queda e três inalteradas.

Transaccionaram-se 21,2 milhões de títulos ou 10,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca portuguesa acompanha os ganhos dos pares europeus, com o Millennium bcp a subir 0,61 pct para 0,164 euros, o BPI a ganhar 1,65 pct para 0,555 euros e o Banco Espírito Santo a somar 1,06 pct para 1,52 euros.

* Destaque ainda para as subidas dos 'pesos-pesados' Portugal Telecom e Jerónimo Martins. A telecom sobe 0,25 pct para 3,938 euros e a retalhista avança 0,98 pct para 13,88 euros.

* A liderar as valorizações percentuais do índice está a Zon Multimedia, com uma subida de 3,54 pct para 2,372 euros, com a notícia de que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai vender a posição de 10,88 pct que detém na operadora.

Segundo a edição de hoje do Jornal de Negócios, a CGD vai convidar entidades como a Vodafone, a Sonaecom e a empresária Isabel dos Santos a apresentarem propostas. A operação avançará nas próximas semanas.

"A saída da CGD abre aquilo que o mercado já esperava que é a possibilidade de um movimento de consolidação no sector", vincou Luís Gonçalves.

* Em contraciclo seguem as energéticas EDP e Galp Energia, alvo de tomada de lucros após as subidas recentes.

A petrolífera recua 0,51 pct para 13,625 euros, após ter disparado 5 pct ontem, e a eléctrica cai 0,13 pct para 2,252 euros.

A EDP anunciou ontem que o seu lucro teve subida homóloga maior do que o previsto de 4,2 pct para um novo recorde em 2011, suportado nas operações internacionais, que contrariaram a pressão no recessivo mercado português.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) da periferia europeia seguem em queda, com as 'yields' espanholas a 10 anos nos 4,9 pct de 5,1 pct ontem a e as italianas nos 4,7 pct de 4,8 pct ontem.

A congénere portuguesa segue estável nos 14,07 pct.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais segue sem tendência definida, com o contrato do Brent para entrega em Abril, a cair 0,11 pct para 125,28 dólares o barril e o de crude a ganhar 0,29 pct para 106,89 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua)