LISBOA, 15 Mar A bolsa portuguesa segue praticamente inalterada face ao fecho de ontem, numa sessão "amorfa" não fosse a forte valorização da Mota Engil, com os investidores cautelosos face ao esperado abrandamento da economia chinesa e ao risco do Reino Unido perder o rating 'AAA', segundo operadores.

A Mota-Engil disparou 11,5 pct para máximos de três semanas, impulsionada pelo 'outlook' favorável para 2012 divulgado pelo 'management' da empresa. Segue agora a ganhar 8,75 pct para 1,205 euros, com 194 mil acções negociadas.

"Esta é uma reacção imediata do mercado aos resultados. Ou melhor, ao facto de apesar da quebra do lucro em 2011, a empresa prevê um aumento das receitas e das encomendas em 2012", referiu Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

"E como é uma acção pouco líquida, não é preciso muito para haver uma variação desta amplitude", acrescentou.

Ontem, o Chief Executive Officer (CEO) da maior construtora portuguesa, Jorge Coelho, anunciou que prevê que o volume de negócios cresça a uma taxa de dois dígitos em 2012, acelerando o ritmo de crescimento de 9 pct em 2011, suportado na solidez da carteira internacional.

O lucro líquido atribuível da Mota-Engil teve, em 2011, uma descida homóloga de 9,5 pct 33,4 milhões de euros (ME), penalizado pelo aumento dos custos financeiros e apesar da forte performance operacional.

* O índice de referência portugês PSI20 cai 0,01 pct para 5.612,28 pontos, com 12 títulos em alta e oito em queda.

Os analistas técnicos do BPI vêem o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.672 pontos e o suporte nos 5.595 pontos. Aconselham uma postura neutra já que o "mercado hesita num movimento comprador mais expressivo nos actuais patamares".

* Negociaram-se 20,8 milhões de títulos, ou 12,8 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"Não só Lisboa, mas os mercados europeus todos estão amorfos", referiu o mesmo trader do Banco Best, realçando que apenas dados como o desemprego na Zona Euro ou os pedidos se subsídio de desemprego, nos EUA, poderão dar 'norte' às bolsas.

* Em terreno positivo, a Cimpor, Brisa e a EDP-Energias de Portugal somam cerca de 0,5 pct para 4,864 euros, 2,409 euros e 2,254 euros, respectivamente.

* Na banca, o Millennium bcp cai 0,62 pct para 0,16 euros, o Banco Espírito Santo (BES) desvaloriza 0,34 pct para 1,469 euros e o BPI desce 0,34 pct para 0,527 euros.

* A Sonae, que anunciou ontem que o seu lucro teve uma queda homóloga de 38 pct em 2011 para 103 ME, recua 1,72 pct para 0,457 euros. O lucro da 'holding foi penalizado pela contracção do consumo no mercado ibérico e pelo agravamento das condições de financiamento.

* As principais bolsas europeias seguem com variações entre uma queda de 0,2 pct e uma subida de 0,4 pct, com os investidores a fazerem uma pausa após os fortes ganhos de ontem que levaram as praças na Europa até máximos de oito meses.

"Poderemos ir um pouco mais alto em direcção ao fim-de-semana, há algum ímpeto positivo e podemos até ter um impulso adicional de dados macro nos EUA, caso saiam acima do esperado", disse Peter Granry, estrategista de acções do Saxo Bank.

"Mas é muito difícil ver qual será o próximo 'driver'. Estamos numa fase de consolidação e eu vejo um pouco mais de riscos de queda do que de alta", acrescentou.

O Primeiro Ministro chinês, Wen Jiabao, admitiu a perspectiva de abrandamento económico naquela país, o que está a prejudicar sobretudo os preços dos metais, bem como os títulso ligados às matérias primas e à extracção de minérios.

A colocar pressão adicional sobre os mercados bolsistas está o facto da agência Fitch ter colocado o rating 'AAA' do Reino Unido sob revisão.

As atenções estão agora viradas para um importante leilão de 3.500 ME de obrigações em Espanha, que reviu recentemente em alta o seu target de défice para este ano.

Ontem, os investidores receberam com agrado os resultados dos testes de 'stress' à banca norte-americana, bem com a previsão, divulgada pela Reserva Federal (Fed), de um crescimento "moderado" da maior economia do mundo nos próximos trimestres.

* Além Atlântico, os futuros do Dow Jones caem 0,1 pct e os do Nasdaq sobem 0,2 pct, com a tendência de abertura de Wall Street dependente dos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, nos EUA, às 1230 TMG.

* A moeda única europeia sobe 0,16 pct para 1,3052 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e em Espanha seguem estáveis face a ontem nos 4,86 pct e 5,19 pct, respectivamente.

Já a 'yield' da congénere portuguesa sobe para 14 pct de 13,87 pct ontem, devido aos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Os preços do petróleo seguem praticamente inalterados nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Abril 'flat' em 124,97 dólares e o do Nymex a subir 0,05 pct para 105,48 dólares por barril.

(Por Filipa Cunha Lima)