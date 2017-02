LISBOA, 15 Mar A Optimus vai concentrar a maior parte dos seus investimentos futuros na rede móvel de quarta geração móvel (4G), com o objectivo de atingir a liderança nesta nova tecnologia 'wireless' que permite tráfego de dados a alta velocidade, disse o CEO da telecom da Sonaecom .

A Internet móvel de quarta geração (4G), também denominada LTE, permite velocidades de até 100 megabits por segundo (Mbps) e constitui o novo campo de batalha das telecom numa era de crescimento exponencial do tráfego de dados, segundo os analistas.

"A Optimus está a fazer uma aposta fortíssima no 4G e no futuro a maior parte dos nossos investimentos serão canalizados para esta tecnologia", disse Miguel Almeida na apresentação do serviço 4G da empresa, que a partir de hoje estará disponível nas principais cidades portuguesas.

Em 2011, o investimento em bens de capital (Capex) da Optimus ascendeu a 81,2 milhões de euros (ME), valor a que acrescem 113 ME investidos na aquisição de frequências radioeléctricas para o 4G.

Tal como a TMN (do grupo Portugal Telecom ) e a Vodafone Portugal, a Optimus recebeu esta semana a licença de utilização destas frequências adquiridas no leilão realizado em Novembro pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), o regulador do sector.

Devido à maior largura de banda do 4G, será possível desenvolver novos serviços e funcionalidades através das redes móveis, em áreas tão diversas como a educação, a saúde, a televisão e a administração pública, entre outras.

"Numa primeira fase, vamos cobrir Lisboa, Porto e as restantes capitais de distrito. Mas nos próximos meses vamos chegar a 80 pct da população portuguesa, de forma muito rápida", afirmou o CEO.

A empresa vai lançar uma campanha comercial "agressiva", disse Miguel Almeida, acrescentando que os clientes que adiram até 30 de Abril terão um desconto de 50 pct nas mensalidades e nos terminais 4G durante 24 meses.

Sem contar com esta promoção, as mensalidades mínimas para clientes particulares serão de 49,99 euros.

DADOS MÓVEIS "SÃO O FUTURO" DO SECTOR

A Optimus traçou como objectivo atingir a liderança no 4G e espera ter "alguns milhares de clientes" no novo serviço, durante os próximos meses, afirmou Miguel Almeida, sem avançar números concretos.

O CEO frisou que o tráfego de dados móveis é cada vez mais importante, em termos de receitas, para o negócio das operadoras, pelo que "têm estado no centro da estratégia da Optimus".

A Optimus é a terceira maior operadora de telecom de Portugal, com 3,6 milhões de clientes, atrás da Portugal Telecom e da Vodafone. No negócio móvel, a empresa tem uma quota de 21 pct, mas este valor aumenta para 31 pct no segmento da banda larga móvel, lembrou Miguel Almeida.

No ano passado, as receitas de dados representaram 32,5 pct do total de receitas de serviço da Optimus, mais 1,8 pontos percentuais que em 2010.

Os analistas esperam que nos próximos anos estas receitas se tornem cada vez mais relevantes, com o 4G a possibilitar o lançamento de novos serviços e funcionalidades e a visualização, nos telemóveis, de videos com elevada resolução.

Também a utilização crescente das redes sociais -- como o popular Facebook -- através do telemóvel constitui uma oportunidade para as telecom captarem mais receitas de Internet móvel. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)