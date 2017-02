LISBOA, 15 Mar As quedas da banca, energia e Portugal Telecom empuraram o índice PSI20 para terreno negativo, tal como a generalidade das bolsas europeias, alvo de tomada de lucros, após os máximos de oito meses de ontem, enquanto a Mota-Engil continua a brilhar, disseram dealers.

"O pequeno grande destaque de hoje no mercado nacional é a Mota-Engil, com os investidores agradados com os resultados de 2011 e as perspectivas para 2012", frisou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

Acrescentou que "os mercados europeus continuam sem tendência definida, consolidando os ganhos recentes, enquanto procura 'guidance' em mais indicadores macroeconómicos".

* O índice de referência nacional PSI20 cai 0,77 pct para 5.574,08 pontos, com 15 títulos em queda e cinco em alta, tendo sido negociados um total de 42 milhões de acções ou 35 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI vêem o próximo nível de suporte do PSI20 nos 5.672 pontos e aconselham uma postura neutra, explicando que o "mercado hesita num movimento comprador mais expressivo nos actuais patamares".

* Apesar da queda do mercado nacional, a estrela do dia Mota-Engil valoriza 7,85 pct para 1,195 euros, depois de ter chegado a disparar 11,5 pct para máximos de três semanas.

Os resultados operacionais de 2011 ficaram acima do previsto pelos analistas e o 'outlook' é favorável para 2012, com destaque para o crescimento das receitas a dois dígitos, suportada numa solida carteira de encomendas agragaram os investidores.

"Esta é uma reacção imediata do mercado aos resultados. Ou melhor, ao facto de apesar da quebra do lucro em 2011, a empresa prevê um aumento das receitas e das encomendas em 2012", referiu Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

"E como é uma acção pouco líquida, não é preciso muito para haver uma variação desta amplitude", acrescentou.

* Na banca, o Millennium bcp cai 1,86 pct para 0,15,8 euros, o BPI desce 0,94 pct para 0,525 euros, o BES perde 0,14 pct para 1,472 euros e o Banif recua 0,96 pct para 0,31 euros, acompanhando as quedas dos principais pares europeus, nomedamente espanhóis e franceses.

* A Portugal Telecom recua 1,69 pct para 3,89 euros e a Galp Energia cai 1,0 pct para 13,305 euros, penalizada por mais um 'downgrade'.

Esta manhã, o Deutsche Bank reviu em baixa a recomendação da petrolífera para 'Hold' de 'Buy' e o seu preço-alvo para 17 euros de 18,5 euros antes. Esta semana, também a Goldman Sachs cortou o rating da Galp para 'Neutral' de 'Buy'.

* Os principais índices europeus seguem em baixa, com quedas entre 0,2 pct e 0,7 pct, à excepção da praça alemã, que soma 0,2 pct.

O Primeiro Ministro chinês, Wen Jiabao, admitiu a perspectiva de abrandamento económico naquela país, o que está a prejudicar sobretudo os preços dos metais, bem como os títulos ligados às matérias primas e à extracção de minérios.

A colocar pressão adicional sobre os mercados bolsistas está o facto da agência Fitch ter colocado o rating 'AAA' do Reino Unido sob revisão.

* A moeda europeia valoriza face à congénere norte-americana, subindo 0,2 pct para 1,3053 dólares, recuperando das quedas dos dois últimos dias.

* Do outro lado do Atlântico, os índices seguem indefinidos, com o Nasdaq a subir 0,1 pct e o Dow Jones na linha de água, a digerir ainda os últimos dados macro.

Os pedidos de subsídio de desemprego, relativos à última semana, caíram para mínimos de quatro anos enquanto o índice de preços no produtor subiu, em Fevereiro último, para máximos dee cinco meses.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália seguem estáveis nos 4,86 pct, mas em Espanha subiram ligeiramente para 5,18 pct de 5,16 pct, apesar do sucesso de mais um leilão de dívida.

O Tesouro espanhol foi ao mercado primário de dívida vender 3.000 ME em OT de várias maturidades, com a procura a subir e os custos de financiamento a descer.

Já a 'yield' da congénere portuguesa segue nos 13,9 pct de 14 pct ontem, apesar dos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Abril a descer 0,61 pct para 124,21 dólares e o do Nymex a cair 0,19 pct para 105,23 dólares por barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)